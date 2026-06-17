El PSOE denuncia "engaños" de Marcos Serra con la seguridad mientras persisten las fiestas ilegales en Sant Antoni

El PSOE de Sant Antoni ha denunciado lo que considera "nuevos engaños" del alcalde, Marcos Serra, en relación con las medidas anunciadas para reforzar la seguridad en el municipio. Los socialistas cuestionan tanto el despliegue de más de un centenar de cámaras de videovigilancia como la contratación de vigilancia privada como respuesta a la falta de efectivos policiales.

Según ha explicado el PSOE, las cámaras anunciadas por el equipo de gobierno del Partido Popular no podrán entrar en funcionamiento en los plazos comprometidos porque el Ayuntamiento todavía no ha tramitado las autorizaciones necesarias. Además, el consistorio tampoco dispone, según los socialistas, del personal encargado de supervisar estos sistemas.

La formación también critica la contratación de vigilancia privada, una medida que Marcos Serra presentó como una solución ante la escasez de agentes. El PSOE recuerda que la normativa vigente limita las funciones de los vigilantes de seguridad y les impide asumir competencias propias de la Policía Local o actuar como agentes de seguridad ciudadana.

Para los socialistas, estos anuncios reflejan una forma de gobernar basada en "titulares y promesas que no pueden cumplirse". "Promete cámaras sin haber solicitado las autorizaciones necesarias y presenta la seguridad privada como una solución cuando sabe perfectamente que no puede sustituir a la Policía Local", sostienen desde el partido.

El PSOE considera que destinar recursos públicos a este tipo de iniciativas supone una operación de "marketing político" que no aporta soluciones reales a los problemas de seguridad del municipio.

Críticas a la gestión del modelo turístico

Más allá de las medidas de seguridad, el PSOE acusa al Partido Popular de mantener una actitud permisiva hacia actividades vinculadas al turismo de excesos. Según la formación, el gobierno municipal favorece determinados intereses económicos asociados al modelo de fiesta que, a su juicio, genera problemas de convivencia entre los residentes.

Los socialistas aseguran que, mientras el Ayuntamiento anuncia actuaciones que después no se materializan, continúa sin actuar de forma eficaz ante actividades que provocan molestias vecinales y dañan la imagen de Sant Antoni.

Como ejemplo, el PSOE cita el caso de una fiesta ilegal celebrada en la zona de Buscatell. Según denuncia la formación, el Ayuntamiento no intervino hasta el día siguiente pese a las llamadas y denuncias presentadas por los vecinos.

"Marcos Serra quiere proyectar una imagen de firmeza frente a los problemas de seguridad, pero lleva años conviviendo cómodamente con un modelo que beneficia a unos pocos y traslada las consecuencias al conjunto de la ciudadanía", afirman desde el PSOE.

Petición de explicaciones en el próximo pleno

El grupo socialista ha anunciado que solicitará explicaciones en el próximo pleno municipal sobre el estado de la tramitación de las cámaras de videovigilancia, los informes jurídicos relacionados con la contratación de vigilancia privada y las medidas previstas para reforzar de forma efectiva la plantilla de la Policía Local.

Asimismo, el PSOE reclamará información sobre las actuaciones municipales frente a las fiestas ilegales y sobre el control del cumplimiento de las ordenanzas de ruidos y horarios por parte de los establecimientos del municipio.