La Policía Nacional refuerza sus efectivos en Ibiza con motivo de la la 'Operación Verano'

La Policía Nacional ha reforzado la seguridad ciudadana en Ibiza dentro de la 'Operación Verano 2026', un dispositivo destinado a prevenir y perseguir los delitos que se cometen en las islas con motivo de la llegada masiva de turistas durante la temporada estival.

El dispositivo está integrado por agentes de la plantilla y por efectivos de la Policía Nacional pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de diferentes plantillas, Brigada Móvil-Policía en el Transporte, Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) y Guías Caninos, entre otros agentes que potenciarán la seguridad ciudadana.

También se ha reforzado la plantilla de Ibiza con Unidades de Prevención y Reacción de diferentes comisarías de la Península. La plantilla contará con el apoyo de las unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que atenderán la demanda de la comisaría ibicenca hasta el final del verano. El número total de refuerzos no se comunica por motivos de seguridad.

Los refuerzos se encargarán de patrullar las calles para la prevención de la seguridad ciudadana y, en su caso, del orden público, en lo que respecta a las UIP y UPR. La Brigada Móvil tendrá especial incidencia en los medios de transporte, tanto en los trayectos de los ferris que transportan pasajeros desde la Península y entre islas. La BRIC desarrollará su función con apoyo a los aeropuertos y a la Brigada de Extranjería, así como en el control de puertos deportivos. El resto de unidades apoyarán el dispositivo atendiendo a su especialidad.

Llegada de furgones policiales a las islas. / P.N.

Atención al extranjero y la aplicación AlertCops

Además, desde hace dos semanas vuelve a estar activo el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), donde los turistas son atendidos de forma personalizada e integral por agentes de policía e intérpretes en su propio idioma, para facilitar la interposición de denuncias sin interrumpir sus vacaciones. El servicio se presta de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, y los sábados, de 10 a 15 horas, hasta el 31 de octubre.

Por otra parte, la Policía Nacional inició el pasado mes de mayo, dentro del Plan de Turismo Seguro, la campaña de verano 'Consejos de Seguridad para turistas' y 'Viaje por España de forma segura', dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana. Los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana difundieron consejos para los meses de temporada alta en las islas en distintos puntos estratégicos.

Igualmente, desde el cuerpo se han proporcionado vías de contacto, instrucciones sobre dónde y cómo denunciar si fuera necesario, y se han explicado las ventajas de AlertCops, la aplicación gratuita de la Policía Nacional que opera en siete idiomas y tiene servicio de traducción en línea en un centenar de idiomas.