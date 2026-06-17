Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de una turistaEstafa de viviendaHuelga médicosMercado vivienda
instagramlinkedin

Migración

Pateras en Ibiza: Llega otra embarcación a Formentera con 23 migrantes a bordo

Un total de 1.051 migrantes han alcanzado Formentera en 64 pateras en lo que va de año, según los datos de Delegación de Gobierno

Patera en Formentera.

Patera en Formentera. / Javi Parejo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Una nueva patera con 23 migrantes de origen magrebí a bordo ha sido interceptada este miércoles por la mañana en Formentera, concretamente en la zona de Es Migjorn.

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia se han encargado de gestionar la llegada de esta embarcación, que ha sido detectada a las 7.15 horas.

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva patera, ya son 64 las que han alcanzado este año las costas de Formentera, con un total de 1.051 personas a bordo, según el recuento que ofrece Delegación de Gobierno. Sumando los datos de Ibiza, por ahora han llegado a las Pitiusas 72 embarcaciones y 1.181 migrantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents