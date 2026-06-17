Migración
Pateras en Ibiza: Llega otra embarcación a Formentera con 23 migrantes a bordo
Un total de 1.051 migrantes han alcanzado Formentera en 64 pateras en lo que va de año, según los datos de Delegación de Gobierno
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Una nueva patera con 23 migrantes de origen magrebí a bordo ha sido interceptada este miércoles por la mañana en Formentera, concretamente en la zona de Es Migjorn.
Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Formentera y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia se han encargado de gestionar la llegada de esta embarcación, que ha sido detectada a las 7.15 horas.
Con esta nueva patera, ya son 64 las que han alcanzado este año las costas de Formentera, con un total de 1.051 personas a bordo, según el recuento que ofrece Delegación de Gobierno. Sumando los datos de Ibiza, por ahora han llegado a las Pitiusas 72 embarcaciones y 1.181 migrantes.
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