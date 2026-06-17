El pasado en Ibiza de Alejandro Vázquez, consejero de Salud de Castilla y León

Los ibicencos que hayan visto la foto de familia del equipo de gobierno que acaba de presentar Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, es posible que hayan visto una cara conocida. Se trata de Alejandro Vázquez, que repite como consejero de Salud. Sólo que en vez de verle con traje y corbata deben imaginárselo, o recordarle, con un pijama de médico. Y en una consulta del Hospital Can Misses.

Y es que Alejandro Vázquez fue nefrólogo del Área de Salud de Ibiza y Formentera, más tarde jefe del servicio y después director médico del hospital. Nacido en Valladolid, Vázquez repite en el cargo que ha ocupado ya los últimos cuatro años, lo que pone de manifiesto que Fernández Mañueco está satisfecho con la labor desempeñada la pasada legislatura. Vázquez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y funcionario sanitario desde 1990, aunque esta en excedencia.

Alejandro Vázquez, en la fila superior, segundo por la derecha, el número 7. / JCyL

Ocupó el cargo de director médico del Área de Salud de Ibiza y Formentera entre 2003 y 2007. Abandonó la isla en 2008 para ocupar el cargo de subdirector médico del Complejo Asistencial de Zamora. Ese mismo año le nombraron director médico del mismo centro, cargo que ocupó durante tres años antes de marcharse al Complejo Asistencial Universitario de Burgos para ocupar el mismo puesto entre 2011 y 2013. Desde 2021 es consejero de Salud de la Junta de Castilla y León.

Alejandro Vázquez, en una conferencia del Club Diario sobre nefrología en 2000. / Vicent Marí

Durante su etapa en la isla como director médico se habilitó en el edificio que hay frente al viejo Can Misses la unidad de Hemodiálisis, un espacio con el que, según él mismo explicaba, se quería que los enfermos que se tenían que someter a este tratamiento lo hicieran en unas instalaciones "dignas". El espacio que ocupaban en ese momento "rayaba la indignidad", afirmaba. Además, en su etapa se puso en marcha también la diálisis peritoneal y la diálisis domiciliaria.