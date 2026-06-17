Zonas de sombra y juegos temáticos: así será el parque infantil de Ibosim de Ibiza tras la reforma

La reforma del parque infantil de Ibosim, situado en el puerto de Ibiza, encara ya su recta final y abrirá al público durante el mes de julio, aunque la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) todavía no ha concretado una fecha para su inauguración. La actuación incluye la instalación de amplias zonas de sombra y nuevos elementos de juego destinados a convertir este espacio en una de las principales áreas de ocio familiar del frente marítimo de Vila.

Las imágenes del proyecto muestran un parque prácticamente terminado, con pavimento de seguridad de colores, estructuras de juego inspiradas en el entorno marítimo, toboganes, columpios y áreas adaptadas para distintas edades. Destacan también las grandes velas tensadas instaladas sobre buena parte del recinto, que permitirán proteger a los usuarios del sol durante los meses de verano.

Los nuevos toldos instalados. / @ibizaingenieros

La intervención forma parte del proyecto de dotación de sombras y renovación del parque infantil de Ibosim impulsado en el entorno portuario. Puertos sigue así la línea del municipio de Ibiza que ha instalado sombras en seis parques infantiles desde 2023.

Cabe destacar que otro de los parques infantiles que se encuentra ahora parcialmente cerrado por obras de mejora del pavimento es el Parque s'Illa, en Can Misses. La intervención comenzó este lunes y durará una semana, según informó el Consistorio.