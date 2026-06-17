Cada metro de cemento acerca Ibiza a la desertificación, alerta Amics de la Terra

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Amics de la Terra advierte de que la isla sufre un proceso de degradación ambiental que combina los efectos de la crisis climática con un modelo de urbanismo que incrementa la presión sobre el territorio y el agua.

La entidad ecologista señala que Ibiza ya padece consecuencias claras del cambio climático. Las olas de calor aumentan en frecuencia e intensidad, las sequías se prolongan y los incendios forestales se vuelven más probables. También apunta a episodios de lluvias torrenciales más intensos, que provocan inundaciones, erosión del suelo y pérdida de tierras fértiles.

Amics de la Terra destaca que el sector agrícola sufre de forma directa esta situación. Los acuíferos muestran signos de sobreexplotación y no reciben una recarga suficiente con la lluvia. A ello se suman periodos de escasez de precipitaciones en momentos clave de siembra y episodios de lluvia extrema que dañan cultivos y degradan el suelo en pocas horas.

Altas temperaturas a causa las superficies impermeables

La organización atribuye parte del problema a la transformación del territorio. La expansión de construcciones, carreteras e infraestructuras reduce la capacidad del suelo para absorber el agua de lluvia. El sellado del terreno con cemento impide la infiltración hacia el subsuelo y dificulta la recarga natural de los acuíferos. Además, el aumento de superficies impermeables eleva la temperatura en las zonas urbanas y empeora el confort térmico.

En este contexto, la entidad reclama una moratoria urbanística en las zonas de riesgo y pide que el planeamiento territorial limite la construcción en áreas inundables. También propone una mejor gestión del agua de lluvia para evitar su pérdida hacia el mar y reducir el impacto de las inundaciones.

Amics de la Terra critica además el uso ineficiente del agua depurada y cita la depuradora de Sa Coma, que vierte diariamente unos 25.000 metros cúbicos de agua al mar. La organización sostiene que una gestión adecuada permitiría aprovechar ese recurso para usos agrícolas, la recuperación de espacios naturales como ses Feixes y la prevención de incendios forestales.

La entidad concluye que la protección del suelo, la reducción de la presión urbanística y el refuerzo de las zonas verdes resultan esenciales para frenar la desertificación. También subraya que la reciente paralización del proyecto de aparcamiento de Sa Real demuestra el impacto de la movilización ciudadana en la defensa del territorio.