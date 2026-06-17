Luna de Fresa 2026 en Ibiza: cuándo y cómo ver la luna llena más especial de junio

Junio se despedirá con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes: la Luna de Fresa, la luna llena que iluminará el cielo en los últimos días de junio y que podrá verse desde Ibiza si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Según recoge eltiempo.es, la Luna de Fresa alcanzará su fase llena en la madrugada del martes 30 de junio, a las 01.57 horas en la España peninsular y Baleares. Aunque ese será el momento exacto del plenilunio, el satélite podrá apreciarse prácticamente completo durante las noches anteriores y posteriores.

Pese a su nombre, la Luna de Fresa no debe su denominación al color de la Luna. El término procede de una tradición de los pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente de tribus como los algonquinos, que asociaban esta luna llena con la época de recolección de fresas silvestres.

Aun así, quienes miren al cielo desde Ibiza podrían verla con tonos dorados o anaranjados cuando aparezca baja sobre el horizonte. Este efecto se debe a la atmósfera terrestre, que puede modificar la percepción del color de la Luna al salir o al ponerse.

Cuándo ver la Luna de Fresa desde Ibiza

El mejor momento para observar la Luna de Fresa en Ibiza será durante la noche del 29 al 30 de junio, especialmente desde zonas con poca contaminación lumínica y horizonte despejado.

Para disfrutar mejor del fenómeno, conviene alejarse de los núcleos urbanos y buscar puntos abiertos de la isla, como zonas de costa, miradores o enclaves rurales donde el cielo esté más oscuro.

No será necesario utilizar telescopio. La Luna llena puede verse perfectamente a simple vista, aunque unos prismáticos permitirán apreciar con más detalle sus cráteres, relieves y mares lunares.

Por qué se llama Luna de Fresa

La Luna de Fresa es la luna llena de junio y marca, de forma simbólica, la transición entre la primavera y el verano. Su origen está vinculado a los ciclos agrícolas y a la cosecha de fresas en Norteamérica.

Desde el punto de vista astronómico, se produce cuando la Tierra queda alineada entre el Sol y la Luna, de modo que la cara visible del satélite queda completamente iluminada.

Aunque científicamente no es distinta a otras lunas llenas, su nombre y su cercanía al inicio del verano la convierten en una de las citas más especiales del calendario lunar.

Consejos para fotografiarla

Para capturar la Luna de Fresa desde Ibiza, lo más recomendable es usar trípode, ajustar manualmente la exposición y evitar que la imagen quede sobreexpuesta. Incluir un elemento en primer plano, como una silueta, un árbol, un faro o el perfil de la costa, puede dar más fuerza a la fotografía.

Con cielos despejados, la Luna de Fresa será una buena excusa para levantar la vista y despedir junio con una imagen especial sobre el cielo de Ibiza.