La odisea a la que se enfrentaron los pasajeros de un vuelo entre Palma y Ibiza el pasado domingo. El enlace, que debía salir de la capital mallorquina a las 15.20 horas, acabó saliendo a las 23.40 y llegando a Ibiza pasada la medianoche. Sufrieron una cancelación inicial, otra porque el piloto estaba indispuesto y no había otro y un último retraso porque no había personal de tierra suficiente. Se juntó todo.

Llama la atención

Que después de una larga temporada cerrado, por fin vaya a reabrir el bar del centro social de Platja d’en Bossa, lugar de encuentro de los vecinos de la zona. Entre otras condiciones, la empresa adjudicataria se ha tenido que comprometer a crear puestos de trabajo específicos para personas con dificultades para acceder al mercado laboral, utilizar productos de limpieza ecológicos y promover el consumo de alimentos y bebidas de producción local.

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Que ya hayan entrado en servicios las patrullas de vigilancia privada contratadas por el Ayuntamiento de Sant Antoni para apoyar la labor de la Policía Local. Las patrullas harán rondas por los puntos más conflictivos del centro de la localidad, como el West End, el paseo marítimo, o los equipamientos públicos considerados de especial relevancia. Habrá tres patrullas de dos vigilantes cada una.