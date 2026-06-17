Una joven que trabaja en Ibiza revela la cara B de la temporada: "Puedes ganar mucho dinero, pero jugarte la salud"

Trabajar una temporada en Ibiza puede ser una experiencia transformadora. Así lo asegura la creadora de contenido @lacarreradlarata, que ha compartido un vídeo en redes sociales en el que reflexiona sobre si realmente merece la pena desplazarse a la isla para trabajar y ganar dinero.

La influencer reconoce que su paso por Ibiza le ha aportado mucho más que ingresos económicos. "He ganado mucho en la vida", afirma, antes de enumerar algunos de los cambios que ha experimentado desde que llegó a la isla.

Entre ellos, destaca aspectos personales como volver a conducir, aprender a ser más independiente o disfrutar de momentos que antes no tenía, como ir a la playa antes de empezar la jornada laboral. También asegura que convivir con su pareja le ha ayudado a crecer en lo personal.

Crecimiento profesional y personal

Además de los cambios en su vida cotidiana, la creadora explica que la experiencia ha supuesto un impulso para su carrera en redes sociales. Según cuenta, ha mejorado la edición de sus vídeos, se siente más cómoda hablando ante la cámara y considera que está "subiendo de nivel" en la creación de contenido.

Sin embargo, también advierte de la otra cara de la moneda. La influencer recuerda que Ibiza es un destino caro, donde los gastos aumentan considerablemente debido al alojamiento, la gasolina o el coste general de la vida.

"Se puede ganar mucho dinero, pero también te puedes jugar la salud"

En su reflexión, la creadora señala que en la isla es posible obtener ingresos elevados durante la temporada turística. "Se gana mucho dinero", asegura. No obstante, también alerta sobre las largas jornadas laborales que realizan algunos trabajadores.

"Hay amigos que hacen 19 o 20 horas al día", comenta en el vídeo. Una situación que, a su juicio, puede tener consecuencias negativas. "Se puede hacer mucho dinero, pero también te puedes jugar la salud", advierte.

Por ello, insiste en que ella prefiere no trabajar en exceso y buscar un equilibrio entre los ingresos y el bienestar personal.

Recomienda vivir la experiencia

Pese a las dificultades, la creadora de contenido recomienda realizar una temporada en Ibiza o en cualquier otro destino similar. Considera que es una experiencia enriquecedora tanto para quienes viajan solos como para quienes lo hacen acompañados.

"Recomiendo hacer temporada porque la vida cambia", concluye en un mensaje que ha generado numerosos comentarios entre usuarios interesados en trasladarse temporalmente a la isla para trabajar