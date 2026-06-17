Jorge Darek rompe un tópico sobre Ibiza con una reflexión desde el gimnasio: "Es una barrera que hay que romper"

Un gimnasio de Ibiza ha compartido un víde de Jorge Darek en el que reflexiona sobre el estilo de vida, el cuidado físico y la imagen asociada a Ibiza como destino de fiesta. El creador de contenido aparece en un gimnasio mientras lanza un mensaje sobre la importancia de mantener hábitos saludables incluso durante las vacaciones.

“Ibiza, ¿qué vamos a hacer allí? La gente va a estar de fiesta”, comienza diciendo Darek en el vídeo. Sin embargo, el influencer defiende que su rutina no cambia según el lugar en el que se encuentre: “La gente sabe que yo siempre mantengo este estilo de vida. Vivo en Bali o en Madrid, lo mantengo”.

La opción más barata para encontrar un gimnasio en Ibiza

En su reflexión, Darek critica que muchas personas normalicen grandes gastos en ocio nocturno, pero busquen siempre la opción más barata cuando se trata de invertir en salud. “Una persona se va a gastar 100, 200 o 300 euros en salir de fiesta y no le sorprende a nadie, pero a la hora de mirar el gimnasio siempre se busca el más barato”, señala.

Para el creador de contenido, esta actitud responde a “una mentalidad y una barrera que la gente todavía tiene que romper”. Darek insiste en que el cuidado del cuerpo debe ser una prioridad: “Solo tenemos un cuerpo y, según van pasando los años, eso va pasando factura”.

Su mensaje llega en un contexto en el que Ibiza vuelve a estar asociada al ocio, la música y la vida nocturna, pero también al bienestar, el deporte y los hábitos saludables que muchos residentes y visitantes tratan de mantener durante todo el año.