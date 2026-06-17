Incautadas casi 200 camisetas falsificadas de selecciones nacionales de fútbol en Port des Torrent

Agentes de la Policía Local de Sant Josep han incautado cerca de dos centenares de camisetas falsificadas de selecciones nacionales de fútbol y bolsos falsos que imitaban marcas de lujo. El cuerpo de seguridad indica en un comunicado emitido en redes sociales que esta operación contra la venta ambulante ilegal ha tenido lugar esta tarde en la playa de Port des Torrent. Todo el material intervenido será destruido, sin perjuicio de las sanciones administrativas impuestas, que ascienden a 1.500 euros.

La Policía Local recuerda que detrás de estos productos aparentemente "baratos" o "inofensivos" se esconden realidades mucho menos visibles. La falsificación y la venta ambulante ilegal suelen estar vinculadas a redes organizadas que obtienen importantes beneficios económicos a costa de la explotación laboral de personas en situaciones de vulnerabilidad. Por eso el cuerpo de seguridad apunta que cada compra alimenta este circuito ilegal y que es importante recordar que no hay mercado ilegal sin demanda.

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Los compradores, también responsables

Además, a partir del próximo 4 de julio, con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Convivencia Cívica de Sant Josep, también podrán ser denunciadas las personas que fomenten la actividad ilegal de venta ambulante mediante la adquisición de estos productos. Comprar en establecimientos autorizados protege el comercio local, garantiza los derechos de los consumidores y contribuye a una convivencia más justa y segura para todos.