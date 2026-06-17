Ibiza Yoga Week convierte la isla en un gran recorrido de bienestar con Xuan Lan y yoga en espacios emblemáticos

Ibiza volverá a convertirse esta semana en un referente del turismo de bienestar con la celebración de la V Ibiza Yoga Week, una iniciativa organizada por Fomento del Turismo de Ibiza y su club de bienestar Ibiza Health & Beauty que, bajo el lema ‘El Camino del Yoga’, propone un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de la isla a través de experiencias vinculadas al yoga, la meditación, el sonido y la conexión con el entorno.

La programación, que se desarrolla del 17 al 21 de junio, busca reforzar la imagen de Ibiza como destino ligado a la salud, la cultura y el turismo sostenible.

Uno de los momentos más destacados llegará este miércoles a las 18 horas con la inauguración oficial en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni, protagonizada por Xuan Lan, una de las divulgadoras de yoga más reconocidas del mundo hispanohablante. La profesora dirigirá una sesión especial centrada en los cinco sentidos, acompañada por la música de la wellness DJ Cris44 y por las profesoras Verónica Salas, Francesca Marchioro, Paula Fresneda, Patricia Marí y Jana Vanhees.

La apertura incluirá además una conversación entre Miriam Llano, directora de la revista Yoga Spirit, y el escritor y viajero Francisco López-Seivane, que abordarán la cultura y espiritualidad de la India a partir del libro 'Las mil caras de la India. Memorias de un nómada'. La organización destaca que este encuentro pretende conectar la dimensión filosófica del yoga con la experiencia práctica que se desarrollará al atardecer.

Un recorrido por los cinco municipios

La edición de este año plantea una ruta temática por la isla asociando cada jornada a uno o varios sentidos. El mismo miércoles, Ibizaloe acogerá una práctica centrada en el tacto dirigida por Tamara Boumouchakian y Sonia Pittet. Al día siguiente, el Museo Etnográfico de Can Ros, en Santa Eulària, será el escenario de una experiencia dedicada a la vista que combinará yoga, meditación y caminata consciente junto a Verónica Salas y Francesca Marchioro.

El viernes, la programación se trasladará a La Curandera, en Ses Salines, donde el oído será el protagonista con una propuesta de yin yoga y cuencos sonoros guiada por Manel, Paula Fresneda y Patricia Marí. El sábado, la espectacular Cova de Can Marçà, en Sant Joan, acogerá una de las experiencias más singulares del programa, combinando yoga, meditación y sonido en el interior de la cueva con Elsa Aguirre, Cris44 y Manel.

Clausura en el Parador de Ibiza

La semana culminará el domingo 21 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Yoga, en el recién inaugurado Parador de Ibiza, que acogerá una mañana dedicada al bienestar. La jornada incluirá una sesión colectiva de yoga para todos los niveles guiada por Elsa Aguirre, Sonia Pittet, Verónica Salas y Jana Vanhees, seguida de un baño de sonido a cargo de Manel, referente internacional en sonoterapia, y un brunch saludable.

Desde la organización destacan que la Ibiza Yoga Week no solo busca ofrecer actividades puntuales, sino también consolidar una red estable de encuentros relacionados con el bienestar durante todo el año, reforzando los vínculos entre salud, patrimonio, cultura y comunidad local. La iniciativa cuenta con financiación del Consell d’Eivissa e Ibiza Travel y la colaboración de los cinco ayuntamientos de la isla.