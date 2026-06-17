"Ibiza es de todos": el dj John Summit se une a Hike Station para limpiar una cala protegida de la isla

Ibiza Hike Station, junto al dj internacional John Summit y 25 voluntarios de su comunidad de senderistas, ha retirado entre 50 y 80 kilos de residuos en una de las calas más remotas y protegidas de la isla, en una nueva edición de su iniciativa medioambiental 'Hike to Clean'.

La actuación se llevó a cabo en una zona natural de difícil acceso, donde cada año se acumulan grandes cantidades de plásticos y microplásticos arrastrados por las corrientes marinas. Según la organización, muchos de estos residuos proceden de embarcaciones, de la Península o del norte de África y terminan atrapados entre las rocas de una cala donde prácticamente nadie puede realizar labores de limpieza.

La iniciativa forma parte del compromiso que Hike Station mantiene desde hace cinco años con la conservación de los espacios naturales más sensibles de la isla. Para acceder a la cala, los participantes descendieron por un antiguo sendero de pescadores y, según la entidad, respetaron en todo momento los caminos existentes para minimizar el impacto sobre el entorno natural.

La jornada requirió aproximadamente una hora de descenso, una hora y media de limpieza y una hora de ascenso, con más de 300 metros de desnivel bajo las altas temperaturas de junio. Debido a la exigencia física del recorrido, únicamente participaron hikers experimentados.

Durante la actuación se retiraron principalmente botellas, envases, fragmentos de plástico y microplásticos incrustados entre las piedras. Hike Station señala que la limpieza permitió recuperar una zona de gran valor ecológico para la fauna marina y terrestre de Ibiza.

Los voluntarios procedían de diferentes países, como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Argentina, Rusia y España, lo que, según la organización, refleja el carácter internacional de la comunidad de 'Hike Station', que actualmente cuenta con más de 1.600 miembros comprometidos con la protección del entorno natural de la isla.

El compromiso de proteger la isla

La participación de John Summit y su equipo aportó, según Hike Station, "un importante compromiso y visibilidad" a la iniciativa y reforzó el mensaje de que la conservación de Ibiza es una responsabilidad compartida entre residentes, visitantes, empresas e instituciones.

Manuel Ehrensperger, fundador de Hike Station, destacó: "Nuestro compromiso es proteger aquellos lugares donde casi nadie llega. Son espacios de enorme valor ecológico y creemos que todos tenemos la responsabilidad de dejar la naturaleza mejor de como la encontramos".

Hike Station agradeció especialmente el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni, en particular de la concejala Pepita Torres, así como de la UTE Portmany por su colaboración logística. La organización también agradeció el compromiso de John Summit y de los 25 voluntarios participantes, cuyo esfuerzo hizo posible retirar una gran cantidad de residuos de una zona donde difícilmente llegan los servicios de limpieza convencionales.

La organización recuerda la importancia de no abandonar residuos en la naturaleza, recoger siempre cualquier elemento que pueda contaminar el entorno y respetar los espacios protegidos de la isla: "Porque Ibiza es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos", concluye Manuel Ehrensperger.