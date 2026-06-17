Ibiza y Formentera encadenan una semana de noches tropicales mientras la Península se prepara para un episodio de calor extremo

Ibiza disfrutará de una situación meteorológica estable durante los próximos días, con predominio del sol, escasa nubosidad y prácticamente sin riesgo de precipitaciones hasta el próximo martes. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas se moverán entre los 29 y los 31 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en valores elevados, dando lugar a una sucesión de noches tropicales.

Este miércoles la isla alcanzará los 29 grados de máxima, con una mínima de 20 grados. El jueves se repetirá el mismo escenario térmico, con temperaturas de entre 20 y 29 grados y cielos poco nubosos.

De cara al viernes, los termómetros subirán ligeramente y podrán llegar a los 30 grados durante las horas centrales del día, manteniéndose la mínima en 20 grados. El fin de semana continuará la estabilidad atmosférica: el sábado se esperan entre 21 y 30 grados, mientras que el domingo las máximas alcanzarán los 31 grados.

La tendencia se prolongará al inicio de la próxima semana. Tanto el lunes como el martes se prevén máximas de 31 grados y mínimas de 20 grados, con cielos mayoritariamente despejados o con algunas nubes altas sin importancia.

Uno de los aspectos más destacados de la previsión es que todas las noches serán tropicales, ya que las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 grados en ningún momento. En algunos puntos de la isla, especialmente en zonas costeras y urbanas, la sensación térmica nocturna podría ser incluso superior.

La probabilidad de lluvia será prácticamente nula durante todo el periodo, con porcentajes que no superan el 5% en los momentos de mayor inestabilidad prevista. Además, el índice ultravioleta se mantendrá muy alto, entre 8 y 9, por lo que se recomienda extremar la protección solar durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, soplará en general flojo o moderado de componente este y noreste, con rachas que oscilarán entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. Una situación que favorecerá jornadas plenamente veraniegas en las Pitiusas.

La situación será similar en Formentera donde las máximas serán algo más bajas y las mínimas más altas, llegando incluso a los 23 grados el domingo.

Aviso por temperaturas muy altas en la Península

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un probable episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península a partir del domingo 21 y durante buena parte de la próxima semana. La situación estará favorecida por una dorsal en desarrollo sobre Europa, que dará lugar a un bloqueo atmosférico, y por el descuelgue de una pequeña dana al oeste peninsular. Ambos factores impulsarán hacia el norte una masa de aire sahariana, seca y muy cálida, que, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, provocará un ambiente especialmente caluroso en amplias zonas del país.

El ascenso térmico comenzará previsiblemente el sábado 20 y será muy acusado el domingo 21, sobre todo en Galicia y el Cantábrico por la entrada de vientos del sur. Ese día podrían superarse los 36-38 grados en valles interiores, sin descartar los 40 grados en zonas del este. También se esperan valores de 38 a 40 grados en el valle del Ebro, depresiones del nordeste y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde localmente podrían rozarse los 42 grados.

La Aemet señala que el lunes 22 podría ser el día álgido del episodio en numerosas zonas, con máximas de 39 a 40 grados e incluso 42 grados de forma local en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las noches serán también muy cálidas en amplias zonas y el riesgo de incendio irá en aumento, especialmente en el norte, donde podrían producirse tormentas secas o con poca precipitación. A partir del martes 23, aunque existe una elevada incertidumbre, lo más probable es que las temperaturas comiencen a bajar ligeramente, si bien seguirán en valores muy elevados durante buena parte de la semana.