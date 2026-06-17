Paulina Buforn, deportista: "Las niñas y jóvenes también pueden ver el deporte como una profesión"

El Auditori Caló de s’Oli, en Sant Josep, celebrará el sábado 4 de julio, a las 11.30 horas de la mañana, la jornada ‘La voz de la mujer en el deporte’, una iniciativa impulsada por la Asociación Paulina Buforn con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep y el apoyo del IbDona.

El encuentro tiene como objetivo visibilizar referentes femeninos en el ámbito deportivo, fomentar nuevas vocaciones entre las jóvenes y sensibilizar sobre la importancia de la igualdad de oportunidades en el mundo del deporte. La actividad será gratuita, con inscripción previa hasta completar aforo, y reunirá en Ibiza a cuatro mujeres con trayectorias destacadas en distintos ámbitos del sector deportivo.

El concejal de Deportes de Sant Josep, Xicu Ribas, ha destacado que “este tipo de iniciativas son fundamentales para abrir caminos y generar referentes”. Ribas ha señalado que “el deporte no solo es competición, también es educación, valores y oportunidades profesionales”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Marilina Serra, ha señalado que “la igualdad real se construye con acciones concretas como esta, que permiten dar visibilidad a mujeres que han abierto camino en un entorno históricamente masculinizado”.

Cuatro mujeres referentes dentro y fuera de la pista

Paulina Buforn ha explicado que el objetivo de la jornada es “contribuir a ampliar horizontes y oportunidades para las personas que vienen detrás”. “El verdadero sentido de este proyecto es que las niñas y jóvenes descubran que el deporte puede ser también una profesión y que las mujeres debemos estar en todos los espacios del mismo”, ha afirmado.

El encuentro contará con la participación de María Cadens Roca, profesora universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y preparadora física de la selección española absoluta femenina de balonmano; Marta López Herrero, exjugadora internacional y cuatro veces olímpica; Ana Ferrer Prohias, exdeportista de élite ibicenca y especialista en salud de la mujer, y Paulina Pérez Buforn, jugadora internacional de la selección española de balonmano y asesora jurídica de la Asociación de Mujeres del Balonmano.

La conversación estará moderada por la psicóloga social y entrenadora deportiva María Pérez Buforn. Durante la jornada se abordarán cuestiones como el papel de la mujer en el deporte, la conciliación, la formación, la creación de referentes y los retos que todavía quedan pendientes para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Un proyecto con raíces ibicencas

La jornada forma parte de un proyecto más amplio de sensibilización impulsado por la Asociación Paulina Buforn. Durante la semana previa se llevarán a cabo talleres dirigidos a jóvenes deportistas de la Tecnificación Paulina Buforn, en los que se trabajarán aspectos como la autoestima, el liderazgo, la superación de estereotipos de género y la visibilización de referentes femeninos.

Desde la organización destacan el componente emocional y territorial de la iniciativa, nacida de profesionales ibicencas vinculadas al deporte que quieren devolver a la isla parte del conocimiento adquirido a lo largo de sus trayectorias. El objetivo es abrir camino a las nuevas generaciones y contribuir a que cada vez más niñas y jóvenes encuentren en el deporte un espacio propio, profesional y libre de barreras.