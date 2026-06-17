El Centro de Danza de Ibiza celebra 20 años bailando por la infancia vulnerable en Can Ventosa

El Centro de Danza Ibiza celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en el Centro Cultural Can Ventosa una nueva edición de su Festival de fin de curso, que este año tendrá carácter solidario y destinará su recaudación al programa de Infancia de la Fundación Vicente Ferrer.

La edición contará con un día más de representaciones, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza. El sábado 20 de junio habrá dos sesiones, a las 17.30 y a las 19.30 horas, mientras que el domingo 21 y el lunes 22 de junio se celebrará una única sesión a las 19.30 horas en Can Ventosa.

El festival, que el Centro de Danza Ibiza celebra desde hace 20 años junto a la Fundación Vicente Ferrer, une en esta edición arte y compromiso social. Según la organización, ayudar a la infancia es una prioridad porque “es la base sobre la que se construye el futuro de cualquier sociedad”. La protección de los niños y niñas que pertenecen a familias vulnerables se plantea en la nota como “una responsabilidad colectiva” y como una forma de romper los ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión vividos durante muchas generaciones.

Niños bailando / Katia Álvarez

El papel de la danza como herramienta educativa

El Centro de Danza Ibiza destaca en su comunicado el papel de la danza como herramienta educativa y de sensibilización. Más allá del espectáculo de cada año, la entidad señala que el festival refleja el compromiso de la escuela y de su equipo, así como la educación en valores como forma de ser, con principios como la solidaridad, la empatía y la humanidad entre el alumnado.

“Este es un evento que congrega familias, alumnado y amantes de la danza en una jornada cargada de emoción y significado. Una nueva edición donde el escenario se llenará de talento e ilusión, compartiremos el resultado de lo que hemos aprendido durante todo el curso. También es un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de las familias que acompañan día a día a sus hijos e hijas en su formación”, afirma Marisol Roig Francolí, directora del centro.

Roig Francolí, que lidera el Centro de Danza Ibiza, ha dedicado una vida al baile e inculca, según la nota, valores que dejan huella en las personas que han pasado por la escuela. La directora ha trasladado el baile como un espacio de expresión, creación y empoderamiento. En el Centro de Danza Ibiza, añade el comunicado, generaciones de alumnas y alumnos han crecido acompañadas por la dignidad, el respeto y el compromiso que trascienden del escenario.

Con la entrada se puede contrubuir a mejorar infancias

En un contexto global en el que la solidaridad resulta “tan necesaria”, el Centro de Danza Ibiza invita a toda la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y a disfrutar del talento del alumnado ibicenco, a la vez que contribuir a mejorar las oportunidades de la infancia más vulnerable. El Centro de Danza es una iniciación en el que se imparten varios estilos con profesoras tituladas del conservatorio desde septiembre de 2011.

La Fundación Vicente Ferrer es una organización independiente que trabaja desde hace más de cinco décadas para erradicar la pobreza extrema y promover el desarrollo humano sostenible, impulsado por las propias comunidades. Con una larga trayectoria en la India y recientemente en otros países como Nepal, Mozambique, Sri Lanka o Filipinas, su modelo de acción se basa en la igualdad, la justicia social y la transformación de las condiciones de vida de las personas más vulnerables para dar respuesta a grandes desafíos humanos como el bienestar de la infancia, el acceso universal a la salud, la igualdad de género, la inclusión de las personas con discapacidad y el cuidado de la Tierra.