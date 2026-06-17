De la IA a la angustia contemporánea en los cursos de verano de la UNED en Ibiza

La UNED en Baleares ha programado para este verano diez cursos especializados sobre inteligencia artificial, educación inclusiva, filosofía, historia, movilidad urbana, comunicación y otros ámbitos de conocimiento, dentro de una oferta formativa que se desarrollará entre el 22 de junio y el 22 de julio en Mallorca, Menorca, Ibiza y en formato virtual.

En el caso de Ibiza, la programación incluye dos propuestas centradas en la filosofía, la comunicación, la sociedad y el estudio de la consciencia. La primera, titulada ‘Hablar de la angustia hoy: filosofía, comunicación y sociedad’, se celebrará del 24 al 26 de junio. La segunda, ‘¿Hasta qué punto controlamos nuestras conductas y pensamientos? El papel de la consciencia en el pensamiento y la acción’, tendrá lugar del 29 de junio al 1 de julio.

20 horas lectivas y un crédito ECTS

Todos los cursos suman 20 horas lectivas y otorgan un crédito ECTS. Según ha informado la institución académica, las actividades podrán seguirse de forma presencial, en directo por internet o en diferido, con el objetivo de facilitar la participación del alumnado desde distintos lugares.

La programación arrancará del 22 al 24 de junio en Menorca con el curso ‘Empatía en un contexto complejo: ¿se puede cambiar el mundo?’ y continuará con las propuestas previstas en Ibiza. También se impartirán cursos sobre gastronomía y cultura visual, y sobre transformación urbana, movilidad y equidad.

En Mallorca, la oferta incluirá seminarios sobre el descrédito de los poderes y el papel de los influenciadores, educación inclusiva e historia antigua. Además, del 8 al 10 de julio se celebrará en modalidad exclusivamente virtual el curso ‘Información jurídica para las administraciones públicas: archivos, fuentes documentales e inteligencia artificial’.

La programación concluirá del 20 al 22 de julio con ‘El futuro en clave digital: inteligencia artificial y el valor de los datos’, centrado en el impacto de las nuevas tecnologías y la gestión de la información.

La UNED ha destacado que las ponencias contarán con subtitulación simultánea para facilitar la accesibilidad a las personas con dificultades auditivas. La institución señala que la programación de este año pretende ofrecer una visión crítica e interdisciplinar de algunos de los principales desafíos contemporáneos a través del análisis, el conocimiento y el debate.