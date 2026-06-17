La huelga médica deja ya al menos 672 pacientes afectados en Ibiza y Formentera en tres días

La huelga de médicos ha provocado ya al menos 672 cancelaciones en Ibiza y Formentera en los tres primeros días de esta nueva semana de paros, aunque el balance real será superior cuando se incorporen todos los datos pendientes de Atención Primaria. Según los últimos datos facilitados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, este miércoles se han anulado 49 actos asistenciales: 13 intervenciones quirúrgicas y 36 consultas y pruebas diagnósticas.

El Área de Salud ha informado de que persiste la incidencia en la obtención de los datos de Atención Primaria, por lo que estas cifras no incluyen por ahora las posibles cancelaciones en centros de salud. Estos datos, según ha indicado, se facilitarán en el resumen total previsto para el viernes.

La jornada de este miércoles se suma así a las anulaciones registradas el lunes y el martes. El lunes, primera jornada de la quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco, se suspendieron en las Pitiusas 398 citas y actos asistenciales: diez intervenciones quirúrgicas programadas, 137 consultas o pruebas diagnósticas de atención especializada y 251 citas de Atención Primaria.

El martes, el paro volvió a afectar a la actividad sanitaria en Ibiza y Formentera, con 225 cancelaciones comunicadas por el Área de Salud. De ellas, 26 correspondieron a intervenciones quirúrgicas —16 más que el lunes— y 199 a consultas y pruebas diagnósticas de atención especializada. Tampoco en este caso se incluyeron las anulaciones de Atención Primaria, debido a un error en el sistema.

Con los datos disponibles, la huelga ha dejado en tres días 49 intervenciones quirúrgicas suspendidas y 372 consultas y pruebas diagnósticas de atención especializada anuladas en Ibiza y Formentera. A ello se suman, al menos, las 251 citas de Atención Primaria canceladas el lunes, a la espera de conocer el balance completo del resto de la semana.

Afectados por la suspensión de operaciones, pruebas o citas, ¿qué hacer?

Desde Salud recuerdan que los pacientes afectados por la suspensión de operaciones, pruebas o citas con especialistas serán llamados para asignarles una nueva fecha lo antes posible. En el caso de quienes tenían cita con médicos o pediatras de familia, deberán solicitar una nueva cita si no han resuelto su problema en los servicios de urgencias.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) mantiene esta semana las movilizaciones contra el Estatuto Marco. En Ibiza, el sindicato convocó este martes una concentración a las puertas del Hospital Can Misses y ha previsto otro acto de protesta el jueves a las 18.30 horas en el paseo de Vara de Rey. Según Simebal, el seguimiento de esta nueva semana de huelga es similar al de anteriores convocatorias, con especial incidencia en servicios como Anestesia.