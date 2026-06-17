Un herido tras el choque entre un coche de Policía Nacional y una moto en Ibiza

Un hombre de 50 años y nacionalidad española ha sido traslado en ambulancia al Hospital Can Misses de Ibiza después de chocar este miércoles con un coche de la Policía Nacional en el centro de la ciudad. El primer pronóstico médico habla de politrauma y su estado es estable dentro de la gravedad. Por ello, permanecerá en observación en el Servicio de Urgencias, según informan desde el Área de Salud.

El suceso se ha registrado en torno a las tres de la tarde en la avenida Ignasi Wallis, casi a la altura del cruce con la avenida Isidor Macabich. Un coche de la Policía Nacional acudía a una llamada urgente, con los dispositivos de señalización de emergencia activados, cuando impactó con una moto por motivos desconocidos.

El choque se saldó sin heridos graves, tal y como confirmó un agente de la Policía Local sobre el terreno a Diario de Ibiza, aunque el motorista fue trasladado en ambulancia para someterse a pruebas médicas. El accidente provocó que se congregaran numerosos viandantes que a esa paseaban por esta céntrica zona de la ciudad.