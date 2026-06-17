Gran debate sobre la gastronomía de Ibiza: el plato favorito que gana por goleada

Si había alguna duda sobre cuál es el plato que manda en el corazón —y en el estómago— de los lectores de Diario de Ibiza, la respuesta ha quedado bastante clara: el bullit de peix juega en otra liga. La pregunta lanzada en Facebook era sencilla, de esas que parecen inocentes pero acaban abriendo melones, cazuelas y alguna que otra botella de hierbas: "¿Cuál es tu plato favorito de la gastronomía de Ibiza?".

Los lectores han respondido como se responde a las cosas importantes: con entusiasmo, hambre y cero intención de ponerse de acuerdo del todo. Aunque, siendo justos, el bullit de peix se ha repetido tanto que casi habría que dedicarle una rotonda. “Bullit de peix y el flaó”, responde Teresa Requejo, resumiendo en seis palabras lo que para muchos sería un menú perfecto. En la misma línea, Marisa Martín se declara directamente entregada: “Bullit de peix. Soy una enamorada de este plato. Y del postre el flaó”. María Saiz Ortega también lo tiene claro: “El bullit de peix, me encanta”. Y Manuel Guillén Gálvez sube la apuesta con una valoración de crítico gastronómico sin necesidad de estrellas Michelin: “Bullit de peix. Increíble”.

Bullit de peix. / Vicent Mari

La cosa es tan contundente que uno podía seguir bajando comentarios y encontrarse bullit de peix cada pocas líneas. “Bullit de peix y arroz a banda”, responde Rafael Rivas Siendones, un combo por el que también apuesta Claudia Valencia. “Bullit de peix y frita de pulpo”, añade Juan Carlos Blanco, porque, puestos a pedir, mejor no quedarse corto.

Ibiza no vive solo de 'bullit de peix'

Pero Ibiza no vive solo de bullit, aunque a veces lo parezca. La frita de polp también saca músculo. Eugenia Rodríguez y Féliz Fernández Escudero van directos: “La frita de pulpo”. Carmen Ferrer Marí combina mar y tradición: “Salmorra i frita de polp”. Y Andreu Coll Bufí aportó una de esas pequeñas felicidades que no salen en las guías turísticas pero deberían: “Una frita de polp, especialment quan demanes una tapeta, s’equivoquen i et posen una doble ració”. Eso sí que es suerte, y no encontrar aparcamiento en Vila.

El sofrit pagès también tiene su ejército de defensores. Luminita Ionescu no deja lugar a dudas: “Sofrit pagès!!!!!!!”. José Ángel Ruiz Zapata lo eleva a categoría de certeza: “sofrit pagès sin duda”. Y Paco Diaz se niega a elegir y escoge un doble clásico: “Sofrit pagès, bullit de peix”.

'Arròs de matances', un plato que no se come, se reverencia

El arroz de matanzas, ese plato que no se come: se reverencia, también aparece con fuerza. Jorge Masini, Ramón Cortés y Gen Moli lo tienen claro. Alguno de ellos, además de responder sin dudar añaden emoticonos con corazoncitos.

El ‘arròs de matances’ listo para servir. / M. T.

Algunos no quieren elegir. Porque escoger entre bullit, sofrit, frita, flaó, greixonera, salmorra o arroz de matanzas es casi como pedir a una madre que diga cuál de sus hijos guisa mejor. “Me gusta toda la comida típica de Ibiza”, asegura Nieves Bonet Costa. Carmen Diéguez es aún más rotunda: “Todos de muerte”. Como Rosa Guasch Gomila. Y Juan José Costa Serra es de la misma opinión, pero pone la condición imprescindible: “Todos, si saben hacerlos”. Ahí está la clave, porque no todo lo que se nutre del recetario de las Pitiusas .

Entre los postres, la greixonera y el flaó tienen su propio club de fans. Roger Soriano Simon elige los dos, como Paz Sancho Sánchez, que matiza que son los unicos platos que le gustan. Alessia Casti es team greixonera mientras que Marta Silvestre y Maisa Mejón Jaquotot es team flaó.

La 'salmorra', poco marketing y muchos fieles

La salmorra es ese plato que no tiene tanto marketing como el bullit pero sí muchos fieles, a tenor de las respuestas. A Xicu Ferrer y Paco Mayans se les hace la boca agua sólo de pensar en ella y Dimitar Shtarkov le añade un acompañamiento de nivel: “Salmorra con arroz a banda”. Antonio Tur Serra, en cambio, recuerda un plato de los de antes: “Huesos con col”.

Hay lectores que responden como si estuvieran escribiendo la carta completa de una fonda tradicional. Antonio Bonet enumera sin miedo: “Sofrit pagès, bullit de peix, arroz de Matanzas, frita de polp, frita de porc, gerret escabetxat, calamars de potera i greixonera i flaó”. Pedro Tur Planells directamente hace una oda enciclopédica al recetario pitiuso: “Bullit de peix, peix amb salmorra, arroz amb gerret i pinya de col, arròs amb morena, arròs amb gató, arroz abanda, gerret frit, gerret amb escabetx, frita de polp, frita de calamar, frita de sèpia, frita de porc, arròs de matances, bullit d'ossos amb col, sofrit pagès, coca amb sobrassada, pa pagés, ensalada de crostes, amanida de tomata amb ceba y pebrera blanca, borrida de ratjada, ratjada frita, ratjada amb escabetx, calamar amb sobrassada, AMEN”. Poco más que añadir. Amén, efectivamente.

‘Greixonera’. / M. T.

También hay sitio para las cocas, las orelletes y esas cosas de las que supuestamente se come “solo un trocito” hasta que, misteriosamente, desaparece la bandeja entera. Tania Pérez Alfaya se queda con la “coca de pimientos”. Carolina Riquer Llobet apuesta por la “coca amb aubercocs”. Vanessa Casas Rozalén y Miguel Ángel Beltrán optan por las “orelletes”. Y Marga de la Iglesia Marí se queda con un trío más dulce que salado: “El flaó, el bullit de peix, la salsa de Nadal”.

Por los cerros de Benimussa: de la hamburguesa al costillar argentino

Como en toda consulta popular que se precie, también hay respuestas que se van por los cerros de Benimussa. Alexander Kryl rompe el consenso tradicional con una defensa inesperada de la hamburguesa: “Hay una variedad de hamburguesas que te flipas! No hay nada mejor que una cerca a la orilla con salsas caseras y carne y pan de calidad”. Darío Hernán Carballo Vallejos trae refuerzos desde el otro lado del Atlántico: “Yo les hago un buen costillar argentino al asador y después me cuentan”. Samuel Campos Arjona responde que “el salmorejo”, un plato muy ibicenco. Joaquín Fernández se puso dominguero: “Pizza barbacoa con resaca”.

Tampoco faltan los comentarios con retranca, porque hablar de comida en Ibiza sin que alguien meta un chiste sería casi sospechoso. Luis Martínez Muñoz responde: “Las lentejas que hace mi mujer”. Txema Estévez propone el “jamón de Guijuelo”, Julio Celedonio Bonete elige “el larios con limón” y Anne Sernatingen, por si quedaba sed, vuelve al redil de la gastronomía (y la bebida) típica de la isla: “Las hierbas”. Y Francisco C. Carmona se marca el menú de after más ibicenco y menos recomendable: “Cristal poco hecho y speed al dente”.

Entre bromas, platos de toda la vida, arroces, fritas y postres, la encuesta deja una conclusión bastante clara: el bullit de peix arrasa, pero la gastronomía de Ibiza tiene banquillo de sobra. Hay quien se queda con la greixonera, quien suspira por la frita de polp, quien defiende el sofrit pagès como una religión y quien, directamente, no quiere renunciar a nada, como Paqui Mangas, incapaz de quedarse con un solo plato: “Uff hay muuuchos”. Elegir solo un plato del recetari tradicional pitiuso es casi tan difícil como salir a comer en agosto sin reserva en Ibiza.