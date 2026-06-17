Fallece Pedro Roig Tur, Pere Vidal, vicepresidente de la Siciedad de Criadores de Ca Eivissenc

Pedro Roig Tur, más conocido como Pere Vidal, vicepresidente de la Sociedad de Criadores de Ca Eivissenc y propietario de Ardis, falleció el lunes a los 91 años. Este mismo miércoles, 17 de junio, está previsto el funeral a las 16 horas en la iglesia de Santa Cruz, después del velatorio que comenzará a las 12.30 horas en Pompas Fúnebres.

Desde la asociación han destacado en sus condolencias "el trabajo y la dedicación" de Roig al ca eivissenc. Pedro Roig era también propietario de Es Poc Foc, que fue la sede de la asociación. Mimaba mucho a sus perros, según explicó en un reportaje en Diario de Ibiza publicado en 2011. Cada noche empujaba una carretilla llena con la cena para los diez podencos que tenía en aquel momento: arroz con carne guisada. Una cena que, habituamente, también disfrutaba su ratonera mallorquina, Laika, que le seguía siempre allá donde iba. Eso sí, hasta la puerta de casa, porque los perros no entraban en la vivienda, según explicaba.

En aquella época, Roig tenía 76 años y confesaba que uno de sus grandes placeres era fumarse un habano cada tarde. Pero no todo el año. El ibicenco seguía una regla: el primero se lo fumaba el día de su cumpleaños, el 29 de junio, y lo hacía todos los días hata el 31 de diciembre. Entre el 1 de enero y su cumpleaños dejaba descansar a sus pulmones.

Le gustaba viajar con sus perros. Viajes de caza. Sin escopeta. Su única arma para cazar conejos eran sus perros, "armas saltarinas de cuatro patas", según se describía en el reportaje.