Sucesos
El equipo Pegaso de la Guardia Civil investiga el vuelo del dron que paralizó el aeropuerto de Ibiza durante 35 minutos
El incidente afectó a cuatro vuelos que se tuvieron que desviar, dos a Palma y dos a Barcelona
EFE
El equipo Pegaso de la Guardia Civil investiga la intromisión este martes de un dron en el aeropuerto de Ibiza que obligó a paralizar las operaciones y desviar cuatro vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla.
Aún no se ha localizado al operador del aparato, que fue detectado a las 13.15 horas y provocó durante 35 minutos la paralización temporal del aeropuerto por motivos de seguridad.
El incidente afectó a cuatro vuelos que se tuvieron que desviar, dos a Palma y dos a Barcelona.
El equipo Pegaso (Personal Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) es una unidad especializada de la Guardia Civil encargada de vigilar, controlar y proteger el espacio aéreo inferior.
Su función principal es supervisar el uso de drones, aeromodelismo y aviación ligera. El equipo Pegaso opera en toda España y se enfoca en prevenir y controlar el vuelo de aeronaves pilotadas por control remoto, tanto a nivel recreativo como profesional.
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