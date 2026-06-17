El equipo Pegaso de la Guardia Civil investiga el vuelo del dron que paralizó el aeropuerto de Ibiza durante 35 minutos

El equipo Pegaso de la Guardia Civil investiga la intromisión este martes de un dron en el aeropuerto de Ibiza que obligó a paralizar las operaciones y desviar cuatro vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla.

Aún no se ha localizado al operador del aparato, que fue detectado a las 13.15 horas y provocó durante 35 minutos la paralización temporal del aeropuerto por motivos de seguridad.

El incidente afectó a cuatro vuelos que se tuvieron que desviar, dos a Palma y dos a Barcelona.

El equipo Pegaso (Personal Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) es una unidad especializada de la Guardia Civil encargada de vigilar, controlar y proteger el espacio aéreo inferior.

Su función principal es supervisar el uso de drones, aeromodelismo y aviación ligera. El equipo Pegaso opera en toda España y se enfoca en prevenir y controlar el vuelo de aeronaves pilotadas por control remoto, tanto a nivel recreativo como profesional.