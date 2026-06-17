Dos emprendedoras de Ibiza crean una startup de IA en Estados Unidos que ya cuenta con financiación millonaria

Las ibicencas Lucía Mari Sanguino y Paula Rodríguez Jou han conseguido cerrar una ronda de financiación de 1,5 millones de dólares para su startup desde una habitación de la residencia de la Universidad de Columbia, donde cursa estudios una de las cofundadoras. Esta operación ha contado con la participación de los fondos estadounidenses Comma Capital y 645 Ventures. La compañía, centrada en el sector de los hoteles, podría ser de gran ayuda para las empresas del sector que tienen tanto peso en la economía pitiusa.

El foco de la compañía es desarrollar herramientas basadas en contexto y agentes de IA para ayudar a los hoteles a entender y anticipar lo que sucede en su propiedad y con sus huéspedes. Así, buscan aprovechar correctamente la gran cantidad de información que se genera a diario en los hoteles para que el equipo sepa qué ocurre en todo momento y pueda adelantarse a las necesidades de cada huésped. "Por primera vez, los hoteles cuentan con la tecnología para aprovechar todo su potencial", comenta Paula Rodríguez.

Gracias a la ronda, la compañía podrá ampliar el equipo de ingeniería, acelerar el desarrollo del producto y desplegar la tecnología en los primeros hoteles clientes. Es el momento idóneo para esto, pues el mercado de la tecnología aplicada al turismo y la hostelería atraviesa un momento de gran crecimiento que ha sido impulsado además por la aparición de nuevas herramientas de IA.

La emprendedora Lucía Mari ha dado también importancia a su procedencia de la isla de Ibiza: "Somos dos ibicencas construyendo tecnología puntera desde Estados Unidos y queremos demostrar que desde una isla del Mediterráneo se puede competir al máximo nivel global".

La compañía fue fundada este mismo año, en 2026, en Delaware, con base operativa en Nueva York. Anteriormente, en 2025, la startup ganó una competición de emprendedores en la universidad de Columbia.

Sin embargo, Lucía y Paula no son las únicas emprendedoras de la isla de Ibiza: más de 250 surgieron el año pasado a través del programa "Dona impuls", demostrando que a día de hoy existe una gran cantidad de oportunidades en la creación de negocios.