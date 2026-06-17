El doctor Escudero, experto en trasplantes, ofrecerá una conferencia sobre donación en Ibiza

El doctor Eduardo Escudero, director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, ofrecerá este jueves, 18 de junio, a las 19.30 horas, la conferencia ‘Cuando una vida salva otras vidas: la donación de órganos en España’ en el Casino des Moll de Ibiza.

La charla abordará el funcionamiento del modelo nacional de donación y trasplantes, considerado desde hace más de tres décadas un referente internacional. Según los datos incluidos en la convocatoria, España volvió a liderar en 2025 las estadísticas mundiales de donación de órganos, con un nuevo récord de 6.464 trasplantes realizados, un 10% más que el año anterior, gracias a más de 2.500 donantes fallecidos y más de 400 donantes vivos.

La trayectoria profesional de Escudero está estrechamente vinculada a la coordinación de trasplantes en las Pitiusas. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y especialista en Medicina Intensiva, se incorporó en 1998 a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses. Desde 2002 ejerce como coordinador de Trasplantes de Ibiza y Formentera.

Desde esa responsabilidad, el doctor ha participado en numerosas iniciativas de sensibilización ciudadana y formación de profesionales sanitarios. Además, cuenta con formación en dirección médica y gestión clínica y actualmente dirige el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Cuatro donaciones en Ibiza en 2025

La importancia de la donación de órganos también tiene reflejo en el ámbito local. Durante 2025, Ibiza registró cuatro procesos de donación de órganos y ocho procesos de donación de tejidos, que permitieron obtener órganos y tejidos destinados a mejorar o salvar la vida de numerosos pacientes.

El equipo coordinado por Escudero desarrolla, además, una labor divulgativa para fomentar la cultura de la donación, especialmente entre la población más joven. La conferencia se celebrará en la sede social del Casino des Moll, situada en la calle Barcelona número 1 de Ibiza. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.