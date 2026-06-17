La desertificación amenaza Ibiza ante el aumento de temperaturas y la sobreexplotación de acuíferos

Ibiza afronta un riesgo creciente de desertificación por el efecto combinado del aumento de temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la presión humana sobre los recursos hídricos. La Alianza por el Agua ha advertido, con motivo del Día Mundial de la Desertificación, que estos tres factores afectan con especial intensidad al territorio insular.

La organización ha señalado que la isla registra un incremento medio de temperatura de 1,26 grados en los últimos 70 años, según datos de la Aemet. En el mismo periodo, las precipitaciones descendieron 78 milímetros. La Aliança ha añadido que el proceso se aceleró en los últimos años: en 2023 Ibiza registró el año más seco desde que existen registros, con solo 20 días de lluvia y menos de 300 mililitros acumulados. En 2025 la temperatura media máxima anual alcanzó 22,8 grados, el quinto valor más alto de la serie histórica.

Mal estado de las aguas subterráneas

Además, la organización ha explicado que el contexto climático se suma a una sobreexplotación crónica de los acuíferos vinculada al crecimiento urbanístico. La entidad ha indicado que el uso urbano y turístico concentra más del 89% del consumo de agua en la isla. En 1996 el uso agrícola representó el 54% del consumo, mientras que en 2012 cayó hasta el 7% y el uso urbano y turístico subió hasta el 89%.

La organización alertó de que 13 de las 16 masas de agua subterránea de Ibiza presentan mal estado por sobreexplotación o salinización. Este deterioro figura entre los más graves del archipiélago balear.

Aunque las lluvias de este invierno aportaron algo de alivio, Alianza por el Agua ha situado las reservas hídricas subterráneas en el 55%. La entidad señaló además señales claras de desertificación en el territorio. En el Pla de Corona, la producción de almendra bajó de 26 toneladas en 2021 a menos de 2 en 2024. La organización explicó que los almendros dejaron de recibir horas de frío suficientes para su desarrollo, lo que provocó la desaparición del paisaje tradicional de almendros en la zona.

Riesgo de incendios y plagas

La entidad ha añadido que la sobreexplotación de los acuíferos deteriora los pozos agrícolas y dificulta el acceso a recursos alternativos como el agua regenerada. También advirtió de un aumento de la sequedad en los bosques, un mayor riesgo de incendios y la expansión de plagas como el Tomicus destruens, escarabajo perforador del pino. La organización ha descrito la aparición de manchas extensas de pinos muertos en distintas zonas forestales.

En el ámbito normativo, la Aliança también ha criticado las últimas decisiones del Parlament Balear. El Parlament de les Illes Balears aprobó desde 2024 tres leyes que, según la entidad, aumentan la presión urbanística sobre el territorio y los acuíferos: la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, la Ley 4/2025 de actuaciones urgentes y la Ley 4/2026, conocida como ley ómnibus.

Estrés hídrico extremo

La norma más reciente, aprobada el 26 de mayo de 2026, permite a los ayuntamientos tramitar planeamiento urbanístico sin informe previo de suficiencia hídrica de la Dirección General de Recursos Hídricos. Aliaça per l'Aigua ha afirmado que esta decisión elimina el principal control ambiental sobre el crecimiento urbano en un contexto de estrés hídrico extremo.

Por su parte, la organización ha reclamado a las administraciones públicas la reversión de estas medidas y la adopción de límites al crecimiento urbanístico, un control estricto de las extracciones, la reutilización de aguas depuradas y un plan hidrológico centrado en la recuperación de los acuíferos.