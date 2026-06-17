Solidaridad
El Colegio Mestral de Ibiza dona más de 17.000 euros a Proyecto Juntos para ayudar a familias con niños hospitalizados
La comunidad educativa recauda 17.006,67 euros a través de la carrera solidaria y los festivales escolares para financiar el programa ‘El descanso del guerrero’
La solidaridad ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas del final de curso en el Colegio Mestral, que ha entregado una donación de 17.006,67 euros a la ONG Proyecto Juntos, una entidad con la que mantiene una estrecha colaboración desde hace años y que trabaja para mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades graves y sus familias.
La cantidad recaudada ha sido posible gracias a la implicación de toda la comunidad educativa en las diferentes iniciativas solidarias organizadas a lo largo del curso escolar 2025-2026. Entre ellas destaca la tradicional carrera solidaria, que permitió reunir 10.311,56 euros, así como la venta de entradas de los festivales de Navidad y fin de curso, que aportó otros 6.695,11 euros.
La entrega del cheque tuvo lugar durante el festival de final de curso celebrado en las instalaciones del centro. El director del Colegio Mestral, Antonio Olmedilla, hizo entrega de la donación a Carlos Ramón, fundador de Proyecto Juntos, en un acto que simbolizó el esfuerzo colectivo realizado durante todo el año por alumnos, familias y profesorado.
Los fondos obtenidos se destinarán al programa ‘El descanso del guerrero’, una iniciativa impulsada por Proyecto Juntos que permite a familias con niños sometidos a largos periodos de hospitalización disfrutar de unos días de descanso en Ibiza y Formentera. El objetivo es ofrecerles un respiro lejos del entorno hospitalario y brindarles experiencias que contribuyan a mejorar su bienestar emocional y calidad de vida.
Desde el centro educativo destacan que, más allá de la cifra alcanzada, la donación refleja el compromiso social de toda la comunidad escolar y su voluntad de contribuir a causas que generan un impacto positivo en la sociedad.
Transmisión de valores
El Colegio Mestral ha querido agradecer "la participación y generosidad de todas las familias, alumnos y docentes que han colaborado en esta iniciativa", recordando que cada aportación, por pequeña que sea, "ayuda a ofrecer momentos de esperanza, normalidad y felicidad a quienes atraviesan situaciones especialmente difíciles".
"Con acciones como esta, el centro reafirma su apuesta por una educación basada no solo en el aprendizaje académico, sino también en la transmisión de valores como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad social, demostrando que la escuela puede ser también una herramienta de transformación y compromiso con la comunidad", destacan en un comunicado.
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