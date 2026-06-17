Sucesos
Un coche acaba envuelto en llamas por un fallo técnico al tratar de arrancarlo
Bomberos y Guardia Civil se desplazaron al lugar para realizar trabajos de extinción
Dos patrullas de la Policía Local de Santa Eulària han acudido esta miércoles a un aviso registrado en torno a las 8.15 horas en la calle Geranios, en la zona de Siesta, por un incendio originado en un turismo de una vivienda particular.
Al parecer, según explican desde el gabinete de comunicación de Santa Eulària, la persona propietaria del vehículo empezó a notar fallos a la hora de arrancar el coche y se percató de que se iniciaba el incendio. Poco después, las llamas envolvieron el coche y terminó calcinado, según han explicado Bombers.
Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de autobomba de Bomberos y efectivos de la Guardia Civil. Por el momento se desconocen las causas del incendio y no se han registrado daños personales.
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