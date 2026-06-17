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Un coche se incendia y prende fuego a una zona de vegetación en Ibiza

Cuatro efectivos de extinción y un helicóptero han sido movilizados para sofocar las llamas

El helicóptero durante la extinción del fuego.

El helicóptero durante la extinción del fuego.

Chelsea Domenica

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Un incendio registrado este miércoles en la zona de Can Furnet ha provocado la quema de un vehículo y ha afectado a una zona de vegetación cercana. El aviso ha llegado en torno a las 12.30 horas del mediodía, momento en el que se ha activado el operativo de emergencias para controlar las llamas.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro efectivos de extinción con una autobomba para intentar controlar el fuego. Debido a la proximidad de la vegetación y al riesgo de propagación, el dispositivo también ha contado con la intervención de un helicóptero, que ha realizado descargas de agua para ayuar con las labores de extinción.

La rápida actuación de los equipos de emergencia ha permitido controlar a tiempo el incendio y evitar que las llamas alcanzaran una mayor extensión en la zona forestal próxima.

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Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el fuego ni se han comunicado daños personales.

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