El artista Stefan Brüggemann: «La iniciativa privada debería apoyar la cultura y el arte contemporáneo en Ibiza»

Stefan Brüggemann (México, 1975) y la directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), Elena Ruiz Sastre, que ha ejercido de comisaria, llevan un año y medio trabajando en la gestación de ‘Cel d’or’, que se inaugura este 20 de junio a las 19 horas. El artista conceptual, que vive a caballo entre su país natal, Londres y Ibiza, ha reinventado la Sala de Armas a través de una intervención total en la que están presentes varios elementos, materiales y símbolos recurrentes en su obra, el pan de oro, el mármol, la cruz y el texto, que para Brüggemann siempre es «la parte principal» y el punto de partida. Fue una frase de San Agustín de Hipona, escogida por el propio creador, la que en este caso dio pie a esta ambiciosa propuesta, que se podrá admirar hasta el próximo 15 de noviembre en el MACE. «Lo que me gusta mucho de ‘Cel d’or’ es que caben muchas visiones, no tiene un solo significado ni una mirada unidireccional y a mí ese tipo de arte, que propone cosas muy amplias y del que se puede hablar mucho, me encanta», reconoce Ruiz. Es el artista mexicano quien explica a Diario de Ibiza algunas de las claves de este proyecto, mientras ultima su montaje, mano a mano, con la directora del museo de Dalt Vila.

¿Qué propició poder hacer este proyecto en el MACE?

Conocí a Elena a través de otros artistas y hablando surgió la idea de llevar a cabo este proyecto. Para mí era importante hacer una exposición en Ibiza, ya que es un lugar al que vengo cada año y en el que me gusta estar, y hacerla en el contexto de un museo, que es más importante que una galería (en la isla Stefan Brüggemann ha expuesto en los espacios expositivos de Parra &Romero y Gathering).

¿Cómo se ha ido gestando el concepto de esta intervención total en la Sala de Armas?

Trabajar en estas condiciones, produciendo obra nueva para la ocasión, me parece mucho más interesante realmente que hacer una exposición donde, por ejemplo, se reúne trabajo de los últimos diez años con un canon ya establecido, porque me permite explorar mi proceso, llevarlo a un plano de alguna manera más ambicioso e ir cristalizando unas ideas. Estamos justo en ese punto.

«No es una obra que esté juzgando, es más bien una instalación que te invita a dudar»

¿Por qué ha escogido para esta obra el título de ‘Cel’ Or’ y la cita de San Agustín de Hipona «Fides est credere quod non vides; huius fidei praemium est videre quod credis», es decir, «La fe es creer en lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver lo que crees»?

Llevo ya mucho tiempo trabajando con pan de oro, es un material que me ha interesado por varias razones: Porque refleja, es decir, hace que se amplifique la luz en vez de reducirla; y también porque es un material que hace que se revele totalmente cualquier superficie donde lo pongas. Por otro lado, investigando, en los últimos dos o tres años, me acerqué, por casualidad, a esta frase de San Agustín.

¿Y qué le sugiere a usted esa frase?

Yo la veo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista analítico y de observación sociológica creo que es una frase que revela mucho cómo operan todos los sistemas de creencia, de manipulación y de control. Por otro lado, ya en un nivel más metafísico o personal, es una manera de reflexionar sobre esa fuerza mayor, es decir, ese poder que tiene uno como persona de trascender.

Me gustaría ahondar en las connotaciones religiosas de esta instalación. El uso del pan de oro en este proyecto hace pensar, por ejemplo, en los retablos de las iglesias.

Sí, estoy jugando con esa iconografía religiosa, pero no necesariamente estoy recreando eso. La instalación la puedes ver de muchas maneras, el oro te puede recordar muchas otras cosas, poder, economía, luz o sol.

En referencia a la cita de San Agustín que ha escogido, ¿hay detrás de esta elección una crítica, por ejemplo, a la religión?

Para nada es una crítica a la religión. No es una obra que esté juzgando, es más bien una instalación que te invita a dudar. Cuando el espectador duda significa que está siendo libre, no está siendo adoctrinado, señalado o juzgado. Para mí la libertad en la obra es muy importante. Si la analizamos desde un punto sociológico, la crítica que encierra es sobre la manipulación, el poder y el control. Pero también tiene otra lectura, el de que uno, como individuo, puede sobrepasar el ser, es decir, trascender a uno mismo. La fe es una herramienta muy importante para sobrevivir. No creo que la inteligencia artificial tenga fe, por ejemplo.

Se lo habrán preguntado millones de veces, pero ¿qué considera usted arte?

Es una de esas preguntas que te haces todos los días. Continuamente te cuestionas qué es lo que estás haciendo y por qué y eso te lleva a hacer otra pieza y así constantemente. ¿Qué es arte? Puede ser todo o nada.

Le he escuchado decir que no deberían existir las escuelas de arte. ¿Me podría argumentar esa opinión?

Ahí volvemos al concepto de libertad. Hablando de arte, ¿quién te puede decir qué está bien y qué está mal? Lo que te pueden enseñar allí son técnicas, pero ir para que te digan qué tienes que hacer o para generar manierismos de otras personas, como ocurría antes, no le veo sentido. Yo considero que el formato de la escuela debería ser diferente, creo que se aprende más si estudias Arquitectura o Ciencias Políticas, por ejemplo.

Un momento de la entrevista con Stefan Brüggemann. / Marcelo Sastre

A su juicio, ¿qué es necesario, además de talento y trabajo, para conseguir hacerse un nombre en el mundo del arte?

Puro sacrificio, sufrir todos los días, si no lo haces, no sale. En cualquier caso, el camino de la creatividad es muy diferente para cada persona, no hay una receta. Es muy difícil hablar de qué es lo que se tiene que hacer. Cuando voy a la escuelas el consejo que doy siempre es no tener miedo al ridículo, eso es un buen principio.

Vive y trabaja entre Ibiza, Londres y México. ¿Qué le aporta artísticamente cada una de estas ciudades?

Obviamente yo absorbo el contexto del lugar donde la obra se está haciendo, pero no te podría decir lo que me aporta cada una. Es el conjunto, los contrastes de todo eso, lo que voy absorbiendo y luego expresando. Son ingredientes que tienen que ir unidos o que han estado juntos. Puede que una cosa la pensara o la sintiera en un sitio y luego la produzca en otro lugar. Es como que todo es una constelación.

¿Qué es lo que más le inspira en el caso de las Pitiusas?

Obviamente la luz, que aquí es particular, y también el acceso a la naturaleza. En México también lo tengo, pero aquello es más tropical y es otra experiencia para mí. En el clima mediterráneo es donde me siento más en paz.

Lleva una década pasando dos meses al año en Ibiza. ¿Cómo ve el panorama artístico en la isla?

Veo que hay muchas oportunidades en lo que a cultura y arte contemporáneo se refiere y creo que la iniciativa privada debería apoyarlas y explotarlas. Esta es una isla por la que pasa mucha gente constantemente y creo que la cultura es un componente importante para hacer un destino interesante. ¿Qué mejor lugar que Ibiza? Aquí no tienes que hacer el esfuerzo para atraer visitantes, la gente ya la tienes, solo hay que ofrecerles cosas.