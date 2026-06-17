Amenaza de huelga indefinida en la limpieza y recogida de basuras de Sant Antoni

“Aunque la huelga es la última opción, puede que se convoque una de manera indefinida a partir de mediados de julio entre los trabajadores de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Portmany”, indica la secretaria de organización Comisiones Obreras (CCOO), Ana López, al hablar sobre el descontento de sus 80 empleados, encargados de las labores del servicio de limpieza, recogida de residuos y jardinería en Sant Antoni.

Los trabajadores muestran su malestar por distintos motivos, aunque uno de los principales es el mal estado del equipamiento, según reconoce López: “Creo que, de todas las empresas que hay en la isla, esta es la que más denuncias acumula en materia de material de trabajo. Hemos intentado atajarlo por la vía diplomática, pero la situación es insostenible. Los trabajadores ya no pueden más. Un trabajador pidió la semana pasada unos zapatos para trabajar hasta en tres ocasiones, pero se lo han denegado, a pesar de que la correcta indumentaria es un Equipo de Protección Individual (EPI) ”.

Otro de los temas que levantan ampollas en la UTE Portmany son los peligros para la salud de los trabajadores derivados "del incumplimiento del acopio, ya que se está mezclando residuos del gas de la risa [ácido nitroso] con butano o botellas de oxígeno". Con ello, muestran su malestar al tener que enfrentarse al almacenamiento de materias peligrosas.

López reconoce que mantienen reuniones periódicas con el Ayuntamiento. Aunque afirma que el Consistorio "tiene bastante predisposición", les exige que "vigilen el cumplimiento de la contrata, especialmente en lo que se refiere a las condiciones mínimas de salud". "Hay camiones que presentan muchas deficiencias y que están para el arrastre", indica.

Ana López: "En las situaciones de acoso laboral el canal ético ha fallado"

Por otro lado, denuncia “situaciones de acoso laboral en las que el canal ético ha fallado”. Aunque reconoce que no puede hablar sobre casos concretos “al ser asuntos confidenciales”, explica que están presenciando situaciones inéditas. “Tenemos constancia de dos casos de acoso laboral que comunicamos al canal ético de la empresa y nos dijeron que no iban a llevar este tema, que no les correspondía al no ser de su competencia y que lo iban a trasladar a Recursos Humanos. Nunca había visto una situación así, y más cuando una de las características de este canal es proteger la identidad de los denunciantes al ser algo confidencial. Nos pareció gravísimo y se han interpuesto denuncias ante Inspección de Trabajo”, sostiene.

La secretaria de organización de CCOO también explica que "los trabajadores comentan a sus representantes que la contrata de limpieza del litoral [dependiente del Consell de Ibiza] está utilizando de manera irregular y cruzada los recursos, vehículos y naves de la popia UTE Portmany, lo que es una presunta irregularidad en la gestión de servicios públicos que el Ayuntamiento tampoco ha querido fiscalizar".

Ana López: "No queremos respuestas, queremos soluciones"

López concluye: "Nos escuchan, pero no nos oyen. No necesitamos más respuestas, ya que las tenemos, lo que queremos son soluciones y que se cierren nuestras reivindicaciones".

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, celebrada este miércoles, 17 de junio, en la sede de CCOO en Ibiza, José Antonio Tijeras Moreno, secretario del comité de empresa de la UTE Portmany, critica las dificultades de los camiones de basura para moverse por determinadas zonas del municipio, principalmente en el centro de Sant Antoni: “Hemos presentado varios escritos al Ayuntamiento para que hagan algo de inmediato para reubicar los contenedores, ya que hay varios que se encuentran en zonas complicadas para el paso de los camiones. Estos tienen que circular por calles estrechas y hay ocasiones en las que no pueden pasar, quedan encajonados entre coches y árboles o tienen que dar marcha atrás en malas condiciones”.

Incumplimiento en la temporalidad de la uniformidad

Otra de las quejas de Tijeras es “el incumplimiento de los plazos de entrega de la uniformidad, a pesar de que están estipulados en el convenio”. “Llevamos más de un mes en el que ya nos deberían haber entregado toda la indumentaria y no han empezado a hacerlo hasta hace dos días, pero sin entregar el calzado”, añade Tijeras, quien asegura que los trabajadores “están calentitos” ante este panorama.

Por su parte, Sergio Sánchez, secretario de Prevención y jardinero de la UTE Portmany, habla sobre las dificultades con las que se topan en el día a día: “Hay camiones con problemas de frenos y otros que están en mal estado y parece que se oyen a tres kilómetros de distancia”. Además, reclama que las subidas salariales “no se apliquen a año vencido, ya que eso implica hacer una declaración complementaria”.

A ello se suman las malas condiciones de los fijos discontinuos. López denuncia que, mientras antes estos trabajadores podían prolongar su contrato cubriendo vacaciones, sustituciones o bajas, ahora esas plazas “se asignan por amiguismo, a dedo”.

Así, los trabajadores advierten de que mantendrán sus reivindicaciones ante la UTE Portmany, integrada por PreZero, FCC y Herbusa, las tres empresas unidas adjudicatarias del servicio de limpieza, recogida de residuos y jardinería en el municipio.