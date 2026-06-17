Las ambulancias de Ibiza se derriten al sol

Una quincena de ambulancias del Servicio de Salud en Ibiza sufren desde hace al menos seis meses los efectos del sol al encontrarse estacionadas sin protección. Desde el sindicato USAE aportan unas imágenes en las que se puede comprobar cómo se están deformando piezas construidas en plástico del salpicadero de las ambulancias por el efecto, aseguran, de las altas temperaturas.

Los sindicatos han denunciado esta situación principalmente ante la Inspección de Trabajo, pero lamentan que, al depender este organismo también al Govern de las islas, "se limitan a enviar requerimientos, nada más" que no son contestados por Gsaib, la empresa pública que gestiona el transporte sanitario en las islas. Los vehículos que se encuentran aparcadas sin una techumbre son los llamados 'de sustitución', esto es, los que se activan cuando se avería uno de los que están operativos normalmente.

Las ambulancias afectadas, indica el delegado de esta central sindical, José Manuel Maroto, se encuentran estacionadas detrás del antiguo edificio de Hemodiálisis en el antiguo del hospital de Can Misses, pero las del servicio de programados están "delante de la puerta antigua de Urgencias", añade.

Pieza de plástico deformada por el calor en una ambulancia de Ibiza. / USAE

Uno de los componentes plásticos que tienen estos vehículos y que también se están viendo afectados por el sol son las canalizaciones de los equipos de oxígeno, asegura el delegado sindical. "Con las altas temperaturas se ven afectados y fallan todos", advierte.

Además, destaca que la situación resulta más inexplicable en el Centro de Salud de Sant Antoni, que cuando fue construido se dotó de "un montón de zonas trechadas para los coches particulares" pero no para las ambulancias, que también se estacionan sin protección alguna.

Precisamente en Sant Antoni, el personal de las ambulancias ha detectado estos días hasta 40 grados en el interior de uno de los vehículos. "Y eso cuando estaba en circulación, activa", apunta Maroto. Hace un año, el mismo sindicato alertaba de lo mismo, de que las ambulancias de soporte vital de Ibiza no contaban con una zona de aparcamiento techada, tal y como se había comprometido la Administración a proveer, lo que ya provocaba entonces que los vehículos estuvieran al sol, llegando a alcanzar hasta 47º dentro de la cabina asistencial".

El SAE ya apuntaba entonces que estas condiciones de trabajo en verano, "además de no ser apropiadas para los profesionales técnicos en emergencias sanitarias (TES), tampoco lo son para los medicamentos y el material asistencial con el que está dotado el vehículo, lo que pone en riesgo la atención a los pacientes".

El servicio de ambulancias en Ibiza y Formentera es responsabilidad de la empresa pública Gsaib, que depende de la conselleria balear de Salud.