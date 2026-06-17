El alquiler de habitaciones en Ibiza, un mercado cada vez más salvaje: "Se te fue la castaña, ¿no?"

La temporada turística en Ibiza está a punto de entrar en su fase más caliente y ese aumento de temperatura se deja sentir con nitidez en el alquiler de habitaciones, un mercado cada vez más salvaje. Un vistazo a su estado actual revela que hay oferta disponible por todos los rincones de la isla, pero también una fuerte demanda que provoca que sea imposible alquilar una habitación individual por menos de 700 euros y una doble por debajo de 1.100 euros.

Aunque en los portales inmobiliarios existe una reducida oferta de habitaciones en Ibiza, es en diversos grupos de mensajería donde arrendadores y arrendatarios cruzan sus intereses a toda velocidad y se revela la desesperación de muchos trabajadores cuya llegada a la isla es inminente y no encuentran un techo bajo el que cobijarse.

Esta balanza desequilibrada facilita que los propietarios tengan la sartén por el mango, tanto a la hora de pedir precios desorbitados por unos pocos metros cuadrados de espacio privado, como de exigir determinadas condiciones. El perfil más demandado es el de una mujer que pueda demostrar que tiene un contrato de trabajo y que no sea una persona "fiestera", como se lee en numerosos anuncios. Además, muchas habitaciones se ofrecen con precios diferentes si es individual o doble.

Ibiza ciudad, principal foco

Ibiza ciudad es la zona que concentra más opciones, con precios que van desde los 790 euros por una habitación "solo para mujeres" y que está situada "al lado del concesionario de Nissan", hasta los 1.550 euros por otra de localización indeterminada. Eso en las opciones con precios públicos, ya que muchas otras solo revelan la cantidad tras contactar con el anunciante a través de un mensaje directo.

Entre el abanico de opciones que se ofrecen en la ciudad, figuran una habitación con baño privado que se alquila en doble modalidad, 850 euros individual y 1.300 euros para una pareja; otra individual por 1.100 euros "solo para mujeres" en Marina Botafoch. Esto entre los precios 'asequibles'. A partir de ahí, una habitación para dos personas por 1.250 euros en Platja d’en Bossa "con disponibilidad inmediata", menos mal; otra doble por 1.500 euros también en Platja d’en Bossa, aunque esta con derecho a piscina comunitaria; otra doble por 1.500 euros "con balcón" que solo se alquila a personas "con trabajo, educadas y limpias", u otra doble por 1.430 euros que hace reaccionar a un posible inquilino de la siguiente manera: "Se te fue la castaña un poco, ¿no?".

Y si la modalidad de alquiler mensual no convence al esforzado cliente, una persona ofrece una habitación por días, en concreto a 55 euros la noche por persona, una oferta que considera "ideal para gente que viene a verte si vives aquí, amigos que vienen de vacaciones o mientras buscas otro alojamiento".

Con animales, pero el tuyo no

Sin ser precisamente un chollo, los precios empiezan a descender lejos de zonas tan céntricas. Por ejemplo, aparecen dos ofertas similares en Sant Jordi. Una consiste en una habitación doble por 1.100 euros con derecho a piscina comunitaria. La otra está en una casa en la que el dueño ve "imprescindible personas amantes de los animales, ya que hay mascotas en casa". Las tarifas aquí ascienden a 1.000 euros por la habitación en modalidad individual y 1.200 euros si son dos inquilinos.

En ses Figueretes, se reclaman 800 euros por una habitación para una persona "con trabajo demostrable", gastos aparte y "preferentemente mujeres". Y en Sant Rafel, dos habitaciones individuales en la misma vivienda: una por 800 euros y otra por 1.000 euros, l segunda con baño incluido. El ofertante lo describe como un alojamiento "ideal para personas que buscan comodidad, privacidad y una ubicación céntrica para desplazarse fácilmente por toda la isla".

En cuanto a Sant Josep, se oferta una habitación compartida por 1.100 euros para “dos mujeres serias y ordenadas”, dentro de una casa que tiene tres habitaciones y un solo baño. Cerca, en Sant Agustí, se puede encontrar el precio más asequible en esta época del año, 700 euros por una habitación individual en una casa de campo, pero con un serio condicionante: “No sé permiten mascotas, ya que hay demasiadas en la casa”.

Cinco euros más. 705 mensuales, cuesta en Can Negre una cama en una habitación compartida "con otro chico". Y en Sant Antoni Ciudad, dos opciones: una habitación con precio muy oscilantes, 700 euros individual y 1.100 para una pareja, y otra por 700 euros para "mujer que está trabajando". En cuanto a Santa Eulària, hay una habitación individual por 750 euros y posibilidad de alquiler anual “depende cómo sea la convivencia”, y otra en Siesta que cuesta 1.000 euros. La alquila una pareja que “valora la privacidad”.

Caravanas y estafas

Por otra parte, el mercado de las caravanas también fluye a pesar de los multazos que suelen imponer las policías locales, aunque lo hace con menor intensidad. Una personas alquila una caravana que está aparcada en "un terreno de Ibiza", dando a entender que no corre peligro de sanción municipal. Otra pide 850 euros por alquilar una caravana que tiene aparcada en "una zona tranquila y bien comunicada" de Platja d’en Bossa. Además, un tercero alquila una furgoneta camperizada por 500 euros. “Nosotros vamos a mudarnos a un piso con mi pareja y no la vamos a usar, así que buscamos a alguien que le dé uso”, explica.

Por último, en también se pueden leer mensajes propuestas tan insólitas como la siguiente: "¿Alguien me alquila un sofá si me voy varios días?". Otra persona advierte de que "últimamente mucha estafa rulando", tal y como deja entrever otro que busca una solución a la desesperada: "He tenido un problema con un falso propietario. Y ahora me han dejado sin lugar a donde ir. Estoy tratando de encontrar un lugar lo antes posible".

La principal medida para no ser estafado está muy clara, tal y como recuerda otro: "Cuidado con las estafas, nunca dar dinero por adelantado hasta ver en personal la habitación. Ya son un par de mujeres que se hacen pasar por mujeres pidiendo un depósito para reserva. ¡No dar ni un euro hasta no ver la vivienda personalmente!". También hay quien busca "empadronamiento urgente temporal" o un arrendatario que denuncia que hay una vivienda en Sant Antoni que está “llena de chinches”. “La casa es un asco con un montón de gente y la dueña no para de hacer cosas feas”, lamenta.