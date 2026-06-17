Ainhoa y Álex, la pareja de Ibiza de ‘La isla de las tentaciones’, confiesan cómo están tras el reencuentro

Ainhoa y Álex, una de las parejas protagonistas de Ibiza en 'La isla de las tentaciones 10', han reaparecido en el debate del programa después del esperado reencuentro tres meses después. Y lo han hecho con una frase que resume el estado actual de su relación: “Estamos en nuestro mejor momento”.

La pareja explicó en plató que, tras su paso por el reality de Telecinco, han conseguido mejorar una de las cuestiones que más les afectaba en la convivencia: la forma de comunicarse cuando algo molestaba a uno de los dos.

“Algo que yo necesitaba de él era que, por yo decirle ‘oye, mira, esto me molesta’, eso no fuese una pelea”, confesó Ainhoa. La ibicenca reconoció que antes cualquier comentario podía acabar convertido en una discusión, aunque su intención no fuese enfadarse.

Álex, por su parte, admitió que también ha hecho un trabajo personal para entender mejor esas situaciones. “Yo aprendí también a gestionar esa frustración”, explicó. Según contó, cuando no entendía por qué determinadas cosas molestaban a Ainhoa, anticipaba una pelea y reaccionaba de una manera que no ayudaba a la relación.

“Siempre veía que iba a venir una pelea y, como yo no quería pelear, lo gestionaba de unas formas que a ella no le gustaban”, reconoció el participante.

Ainhoa y Álex siguen juntos tras ‘La isla de las tentaciones’

Sus palabras dejaron claro que Ainhoa y Álex continúan juntos después de su paso por 'La isla de las tentaciones'. Lejos de mostrarse distanciados, la pareja aseguró que atraviesa una etapa más tranquila, marcada por una comunicación más sana y por una mayor capacidad para resolver los conflictos sin convertirlos en discusiones.

La evolución de la pareja fue uno de los momentos más comentados del debate, especialmente después de una edición marcada por hogueras, dudas, tentaciones y reencuentros cargados de tensión.

Una nueva etapa para la pareja de Ibiza

Ainhoa y Álex han querido mostrar que su relación no solo ha sobrevivido al programa, sino que ha salido reforzada. La clave, según explicaron, está en haber aprendido a escucharse mejor y a expresar lo que les molesta sin miedo a que eso acabe en una pelea.