Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza

Después de cuatro décadas detrás del mostrador, Congelados Ca'n Paya pone fin a una etapa. La empresa ibicenca, que ha acompañado a miles de familias y negocios de la isla desde 1986, cerrará sus puertas con motivo de la prejubilación de su fundadora, Nieves Planells, que recientemente ha cumplido 60 años.

El local de Ca'n Paya hace varias décadas atrás. / Ca'n Paya

Un proyecto familiar con historia

La historia de Ca'n Paya comenzó hace 40 años en un pequeño establecimiento de la calle Abad y Lasierra. Allí, Nieves Planells dio sus primeros pasos con un proyecto familiar que, poco a poco, se ganó la confianza de los clientes gracias al trato cercano y a la calidad de sus productos. Ese respaldo permitió la apertura de un segundo local en la calle Galicia y consolidó una marca que acabó convirtiéndose en todo un referente en Ibiza.

El fundador de Distribuciones Ca'n Paya junto al camión de empresa. / Ca'n Paya

Mientras Nieves se encargaba de la atención al público, su marido, conocido por todos como Paya, impulsó Distribuciones Ca'n Paya, dedicada al suministro de productos para restaurantes y hoteles. Entre ambos, según han explicado los fundadores, construyeron un negocio que creció al ritmo de la isla y que siempre mantuvo un carácter familiar.

En 2008 llegó una nueva etapa con el traslado a la calle Bisbe Huix, número 2, donde la empresa amplió su actividad. Además de la venta de congelados, Ca'n Paya apostó por la elaboración artesanal de productos tan emblemáticos como los flaons y las orelletes bajo la marca Flaons Ses Pageses. Más tarde también incorporó Cuina Ses Pageses, una línea de comida casera congelada inspirada en las recetas tradicionales de Ibiza.

Nieves Planells tras el mostrador de su tienda. / Ca'n Paya

Durante todos estos años, generaciones de ibicencos han pasado por sus instalaciones. Muchos encontraron en Ca'n Paya un comercio de confianza, un lugar donde siempre recibían una recomendación, una conversación amable o el producto que buscaban para una comida familiar o una celebración especial.

Nieves Planells en el mostrador del local. / Ca'n Paya

Ahora llega el momento de poner punto y final a una historia. Con la prejubilación de Nieves Planells, Congelados Ca'n Paya baja la persiana y pone el broche final a una historia de esfuerzo, constancia y dedicación. Una despedida que deja un hueco en el comercio local, pero también el recuerdo de una empresa que supo crecer sin perder nunca la cercanía que la hizo especial.