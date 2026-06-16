Turismo
Nuevo vuelo directo entre Ibiza y Santiago de Compostela: Vueling inaugura su conexión con Galicia
La nueva ruta empezó a operar este martes con la llegada del vuelo procedente de Santiago a las 14.05 horas
La compañía aérea Vueling ha estrenado este martes su nueva ruta entre Ibiza y Santiago de Compostela con la llegada al aeropuerto ibicenco del vuelo VY3601, procedente de la capital gallega, a las 14.05 horas. La conexión entre Baleares y Galicia contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos.
La aerolínea, perteneciente al grupo IAG, ha inaugurado oficialmente esta nueva ruta, que estará operativa hasta el 13 de septiembre de 2026. Según la compañía, la conexión refuerza la conectividad nacional de Vueling y amplía las opciones de viaje entre ambas regiones.
Según recuerdan en la nota de prensa, durante esta temporada de verano, Vueling conecta Ibiza con Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Santiago, Santander, Sevilla, Valencia, Lisboa, Roma, Milán, Oporto y París-Orly.
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