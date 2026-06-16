Marta, una joven sevillana, denuncia una estafa tras alquilar una habitación en Ibiza: "Era imposible vivir allí: suciedad, basura, polvo..."

Cuando Marta decidió dejar su Sevilla natal para instalarse en Ibiza durante la temporada de verano, no imaginó que sus primeros días en la isla acabarían en las dependencias de la Guardia Civil, denunciando por estafa al hombre al que había alquilado una habitación en Sant Josep. No era la primera vez que venía a Ibiza, pero nunca se había encontrado con una situación similar.

Según el relato de la joven, y según consta también en la denuncia a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, la historia comenzó a finales de febrero, cuando Marta contactó con el anunciante de una habitación en alquiler en Sant Josep a través de la red social Telegram. El ahora denunciado ofrecía una habitación en una pequeña vivienda situada en el Camí de Cas Colls, que, según le aseguró, compartiría únicamente con él y con una perrita.

Después de mantener varias conversaciones y de ver distintos vídeos del lugar, en los que aparentemente todo estaba en orden, Marta decidió seguir adelante con el alquiler. Para reservar la habitación, pidió a unos amigos que viven en la isla que entregaran al hombre 650 euros en su nombre. Un mes más tarde, cuando debía abonar otros 400 euros de fianza y 650 euros correspondientes al alquiler de abril, el propietario de la vivienda le pidió que hiciera el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de su novia y, según la denunciante, "sin hacer referencia al alquiler de la habitación".

Así se ve el frente de la casa donde la joven estafada alquiló una habitación. / Marta

Fue entonces cuando Marta supo que también tendría que convivir con la pareja del hombre, una persona que hasta ese momento no había sido mencionada. "Él me decía que ella estaba en el contrato cuando eso no era cierto, pero además tengo mensajes suyos donde escribe claramente que solo compartiría vivienda con él", relata. "Es una casa de 25 o 30 metros cuadrados como mucho", explica la joven, que antes de viajar a Ibiza descubrió, además, que la vivienda solo contaba con una habitación. "Primero me dijo que él dormiría en el sofá y, cuando le dije que entonces no tendría ni salón ni cocina, me respondió que construiría un dormitorio fuera", relata.

"Solo deseaba que la mía no fuera una que se veía desastrosa"

Marta llegó a Ibiza en mayo acompañada de su pareja y se presentó en la vivienda a la hora acordada. "Era un sitio con varias casitas alquiladas por trabajadores. Al verlas, solo deseaba que la mía no fuera una que se veía desastrosa. Cuando me abrió la puerta, media hora más tarde, era precisamente esa", recuerda.

El casero había improvisado una habitación en el salón. / Marta

La imagen que encontró al entrar poco tenía que ver, según denuncia, con lo que le habían mostrado previamente. Las fotografías aportadas por la joven muestran una estancia saturada de objetos, bolsas de basura, cajas, herramientas, mangueras, electrodomésticos y enseres acumulados sin orden, hasta el punto de ocupar buena parte del espacio habitable. En una de las zonas se aprecia una cama junto a un cúmulo de trastos apilados contra la pared; en otra, un armario colocado como separación improvisada entre la zona de descanso y una pequeña cocina con lavadora y microondas. La falta de espacio, el desorden y la suciedad hacían, según Marta, inviable ocupar la habitación.

Las imágenes también muestran restos de comida y grasa incrustada en la cocina, con la placa cubierta de papel de aluminio sucio, manchas y residuos alrededor de los fogones. En el exterior de la vivienda se observan colchones, neumáticos, cartones, plásticos, bolsas y otros restos abandonados junto a la vegetación, una acumulación que refuerza la sensación de abandono que describe la denunciante.

La cocina de la vivienda tenía grasa y restos de comida de varios días. / Marta

"Era un desastre: suciedad, basura, polvo... algo parecido a un síndrome de Diógenes. No podíamos creer lo que estábamos viendo, pero intentamos disimular para que al menos me diera la llave", cuenta Marta. Una vez con las llaves en la mano, ella y su pareja acudieron a la Guardia Civil para explicar lo ocurrido. Según su relato, los agentes le recomendaron que intentara primero hablar con el casero de forma amistosa para tratar de recuperar el dinero.

"Hablé con él. Me admitió que aquello no estaba bien y prometió limpiarlo, pero le dije que en un lugar así no se puede vivir, porque no era una falta de limpieza de un par de días", sostiene la joven.

Reclama los 1.700 euros que pagó

Gracias a la ayuda de unos amigos, Marta consiguió finalmente alquilar una habitación en el centro de Ibiza. La búsqueda de vivienda dejó de ser una urgencia, pero ahora intenta recuperar el dinero abonado por una habitación que, asegura, nunca llegó a ocupar. En total, reclama 1.700 euros, correspondientes a dos mensualidades de alquiler y a la fianza.

"Lo esperé. Cada día me decía: 'Mañana te devuelvo el dinero', pero no lo hace", afirma. Tras más de un mes esperando una solución, Marta volvió a acudir a la Guardia Civil con las conversaciones, justificantes de pago y demás pruebas para formalizar la denuncia por fraude.

"Llevo más de un mes esperando", lamenta la joven, que asegura sentirse engañada en plena crisis de vivienda en Ibiza, donde la falta de alojamiento asequible empuja cada temporada a muchos trabajadores a aceptar habitaciones sin apenas margen para comprobar previamente en qué condiciones van a vivir.