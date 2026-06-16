"Las tortugas han llegado a Ibiza y tenemos que protegerlas": alumnos del instituto Quartó de Portmany lanzan una campaña de concienciación

"En Ibiza se están viendo bastantes tortugas debido al cambio climático y consideramos que es importante tener en cuenta cómo protegerlas", señala una de las alumnas del instituto Quartó de Portmany. Junto a otros siete compañeros, ha presentado este martes en el Club Náutico Sant Antoni una campaña informativa y de concienciación dirigida a residentes y visitantes para explicar qué hacer si encuentran una tortuga marina en la playa o cerca de la costa.

El proyecto forma parte de la asignatura optativa de Técnicas Experimentales y lo realizan ocho alumnos: Sonia, Angad, Fátima, Ainara, Malak, Noha, Isabella y Alejandro con la supervisión de la profesora Marga Serra. La iniciativa busca trasladar al público información clara y práctica sobre las tortugas. "Las tortugas han emigrado hacia nuestra isla y tenemos que cuidarlas" cuenta uno de los alumnos, que agrega: "Somo jóvenes tenemos que dar el ejemplo para las futuras generaciones".

Los ocho alumnos que presentan el proyecto: De izquierda a derecha (de pie): Alejandro, Sonia, Angad y Fatima. De izquierda a derecha (sentadas): Ainara, Malak, Noha e Isabella. / IES Quartó de Portmany.

La campaña se articula a través de un tríptico, un póster y un código QR donde se recoge información y un protocolo de actuación ante distintas situaciones. "Queremos que cualquier persona se encuentre informada sobre esta especie y sepa cómo reaccionar sin poner en riesgo al animal", cuentan los estudiantes.

Una campaña nacida tras una charla sobre tortugas

La iniciativa surge después de una charla en el mes de febrero: 'Un mar de tortugas', a cargo de Teresa Marí, bióloga y educadora ambiental del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera en la que los alumnos conocieron aspectos y protocolos sobre las tortugas. "Como fue muy interesante la charla, nos motivó a hacer este proyecto", afirman los alumnos. A partir de ese encuentro, decidieron transformar lo aprendido en una campaña de sensibilización para llegar al mayor número posible de personas. "El fin de proteger a las tortugas también nos lleva a querer proteger a otros animales", añaden.

Los alumnos, junto a la profesora de la materia y colaboradores al finalizar la exposición del proyecto / Carolina Avilar

Durante tres meses, el grupo trabajó en la recopilación de información, el diseño de materiales y la preparación de la presentación. "Cada uno ha realizado un tríptico y, sacando los puntos fuertes de cada uno, realizamos el tríptico y un póster final", explican. Además, el proyecto se tradujo a otros idiomas con ayuda de profesores de inglés y francés, para que el mensaje también llegue a los turistas que visitan la isla.

Por su parte, la profesora Serra destaca que el objetivo es convertir el conocimiento adquirido en dicha charla en una herramienta útil para la ciudadanía. "Aprendieron curiosidades sobre las tortugas, sus amenazas y los protocolos de actuación. Entonces hay que trasladar todo este conocimiento al mayor flujo de personas posibles con esta campaña informativa", resume.

Qué hacer si aparece una tortuga en la costa

"En ambos canales se explica el protocolo de qué hacer si ves una tortuga fuera del agua", cuenta Angad, en referencia al tríptico y al QR del póster. El mensaje central de la campaña menciona que, ante cualquier hallazgo, hay que llamar al 112. El material elaborado por los estudiantes explica tres escenarios concretos. En primer lugar, si se detecta una tortuga herida, se debe avisar al 112 y seguir las instrucciones de los técnicos. A continuación, si se localiza un rastro de tortuga en la arena, hay que proteger la zona y llamar también al 112. Y por último, si se observa una tortuga poniendo huevos, se debe mantener una distancia mínima de 30 metros, no hacer fotografías con flash, no alumbrarla con linternas y no acercarse con mascotas.

Por otro lado, la información cobra especial relevancia en Ibiza, donde el aumento de la temperatura del Mediterráneo está modificando algunos comportamientos de la tortuga boba y "el calentamiento del agua favorece que estos animales busquen zonas más frías del Mediterráneo occidental", explican los alumnos en su proyecto.

En la misma línea, los estudiantes insisten en que el desconocimiento puede "afectar directamente a la protección de la especie". Por eso, su campaña no solo explica qué hacer, sino también qué no hacer. "La presencia de personas demasiado cerca, el uso de flash, las linternas o las mascotas pueden alterar a una tortuga durante la puesta de huevos" señalan como algunas acciones prohibidas.

Dos de las alumnas durante la presentación de su proyecto / JA RIERA

Elo, la tortuga que inspira el eslogan

El eslogan de la campaña, "#Tortuga a la vista: Ibiza actúa", está acompañado por la imagen de Elo, una tortuga boba rescatada por el Club Náutico Sant Antoni el pasado noviembre cerca de la bahía de Portmany. Su historia sirve como ejemplo directo de la importancia de activar correctamente el protocolo.

En la sala en la que se presenta el trabajo también participan colaboradores que ayudan a difundir el proyecto. "Cada colaborador pondrá el póster en la pared y, si salen en barco, se reparten trípticos", explican los alumnos. El objetivo es que la información circule por espacios vinculados al mar y llegue tanto a quienes viven en Ibiza como a quienes la visitan.

Al tratarse de la primera vez que el centro desarrolla una iniciativa de estas características, los alumnos esperan que el proyecto tenga continuidad. "Esperamos que próximas generaciones hagan trabajos parecidos", afirma una de las estudiantes.