Una tortuga sorprende a los bañistas en la playa de Santa Eulària

Los bañistas en una playa de Santa Eulària vivieron una escena poco habitual este lunes, cuando una tortuga marina apareció a escasos metros de la arena durante el descanso del partido que enfrentó a España y Cabo Verde en el Mundial de 2026.

El encuentro con el animal se produjo poco después del pitido que señaló el final de una de las partes del partido. Dos bañistas, que aque se encontraban en el agua, se acercaron con cautela dejando una distancia considerable para no molestar al animal y aprovecharon para sacar unas cuantas fotografías.

Las tortugas en las Pitiusas

La presencia de tortugas marinas en el litoral de Ibiza y Formentera resulta cada vez más frecuente, especialmente durante los meses de primavera y verano. Los especialistas recuerdan que estos animales utilizan las aguas del Mediterráneo como área de alimentación y tránsito, y que incluso eligen determinadas playas para realizar puestas.

El pasado 3 de junio, a través del proyecto Head Starting impulsado por el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) y el Aquarium Cap Blanc, pusieron en libertad un total de 32 tortugas Caretta Caretta durante una suelta realizada en la playa de es Cavallet.