Estos son los nombres propios del top empresarial de Ibiza y Formentera

La clasificación de las 134 empresas de Ibiza y Formentera incluidas entre las mil mayores de Balears no solo permite medir qué sociedades facturan más. Entre los nombres que se repiten, el de Marc Rahola Matutes es el que aparece asociado a un mayor volumen de ventas. Figura en cuatro sociedades que suman 326,8 millones de euros de facturación en 2024: Fiesta Hotels & Resorts (consejero delegado), la primera empresa pitiusa del ranking y número 20 de Balears; Only You Hotels (consejero delegado); Eijo (director general); y Ocean Barcelona Hoteles (administrador único). En conjunto, esas sociedades declaran además 180 millones de resultado.

Abel Matutes Prats aparece vinculado a tres sociedades, con una facturación de 156,1 millones. La principal es Ushuaia Entertainment (consejero delegado), segunda empresa pitiusa del listado y número 38 del listado balear, con 140,4 millones de ventas. También consta en Menorca SA y Constrinvesta SA (director general). En conjunto, las tres sociedades suman 55,1 millones de resultado.

El tercer nombre recurrente por volumen de negocio es Javier Marí Washbourne, que figura en Grupo Empresas Alonso Marí y Cala Mandia (director general en ambas). Ambas sociedades suman 98 millones de ventas y 22,3 millones de resultado. Le sigue Javier Gabriel Palau Escandell, asociado a Servicios Palau e Islasfalto (director general), con 56,3 millones de facturación conjunta.

La lista de nombres repetidos permite identificar otros pequeños núcleos empresariales o de gestión. Susana Juan Baras figura en Hoteles Trinidad e Ibizatours & Islandbus (directora general), con 47,1 millones de ventas. Vicente Pardo Ranera aparece en Excluib (director general) y Alimentación Ibiza Aibsa (gerente), con 42,4 millones. Jesús Ángel Chico Sánchez consta en Aves Chico (director general) y Distribuciones Chico-Sánchez (gerente), con 36,3 millones. Vicente BufÍ Palau figura en Herbusa (director general) y Reciclajes y Derribos Santa Bárbara (gerente), con 35,2 millones. Rafael Cardona Viuda aparece en Servicios y Concesiones Marítimas Ibicencas y Tanit Ibiza Port (director general), con 35,1 millones. Carlos Ferrer Ribas consta en Gasifred y Gasifredsac (director general), con 18,6 millones.

Noticias relacionadas

Si se pone la lupa en los apellidos, Matutes es el más destacado en el campo de cargos y personas de contacto. Aparece en 12 sociedades que suman 626,3 millones de euros de ventas. Con esos apellidos figuran Marc Rahola Matutes, Abel Matutes Prats, Mariano Matutes Riera, Abel Matutes Barceló, Carmen Matutes Prats, Abel Matutes Juan y Carmen Matutes Mestre. La presencia del apellido se concentra especialmente en sociedades hoteleras, patrimoniales, turísticas y de servicios.