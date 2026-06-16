Estos son algunos consejos para viajar a Ibiza sin gastar demasiado

La creadora de contenido Carmen Massó ha compartido en redes sociales una serie de recomendaciones para disfrutar de Ibiza sin que el viaje “salga por un ojo de la cara”. En su vídeo, la influencer ofrece consejos sobre vuelos, alojamiento, transporte, restaurantes, playas, ocio nocturno y excursiones en barco.

Reservar con antelación y elegir bien la fecha

Massó recomienda reservar vuelo y alojamiento con al menos dos meses de antelación para evitar precios elevados. También señala que los mejores meses para visitar Ibiza son junio y septiembre, cuando la isla está menos masificada y se puede disfrutar con más tranquilidad.

San Antonio, una zona económica para alojarse

Entre sus principales consejos, la creadora de contenido destaca Sant Antoni como una de las mejores zonas para alojarse si se busca ahorrar. Según explica, allí es posible encontrar apartamentos económicos con piscina, aparcamiento cercano, supermercados y playas a poca distancia.

Supermercado, coche de alquiler y restaurantes asequibles

Para reducir gastos, Massó aconseja hacer compra en supermercados, especialmente para desayunos y comidas. Si la estancia supera los dos días, recomienda alquilar un coche para moverse por la isla.

Calas, atardeceres y ocio nocturno

Entre sus planes favoritos en Ibiza, la creadora destaca Cala Saladeta y Cala Comte para ver el atardecer. Para salir de fiesta, recomienda comprar las entradas con antelación en la web oficial de las discotecas y evitar adquirir todas las entradas de la noche por adelantado.

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Excursiones en barco para conocer varias calas

Massó también propone contratar una excursión compartida en barco, una opción que, según afirma, permite pasar buena parte del día en el mar con comida y bebida incluidas, además de visitar varias calas en una sola jornada.