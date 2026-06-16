Incendios forestales en Ibiza: Santa Eulària pide responsabilidad y refuerza la prevención

Santa Eulària impulsa una campaña de prevención de incendios forestales y reclama responsabilidad ciudadana para reducir el riesgo durante los meses de mayor peligro. El Ayuntamiento recuerda que la mayoría de los incendios tiene origen humano y destaca el papel clave de vecinos y visitantes para evitarlos.

El Ajuntament de Santa Eulària ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para reforzar la prevención de incendios forestales. El Consistorio lanza un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para evitar situaciones que pongan en riesgo el entorno natural y la seguridad de las personas.

La iniciativa coincide con el inicio del periodo de máximo riesgo de incendios forestales en Baleares. Durante este tiempo, la normativa prohíbe el uso del fuego y las quemas a menos de 500 metros de terreno forestal. Esta restricción permanece vigente hasta el próximo 15 de octubre.

El Ayuntamiento recuerda esta advertencia tras varios incendios registrados en las últimas semanas en Roca Llisa y Cala Llonga. Los servicios de emergencia controlaron todos los fuegos con rapidez, aunque estos episodios evidencian la vulnerabilidad del territorio durante los meses más cálidos y secos. El municipio concentra una amplia superficie forestal y suma urbanizaciones, viviendas dispersas y núcleos habitados junto a zonas boscosas, una situación que eleva el riesgo de incendio forestal.

Estrategia de gestión forestal

En este contexto, el Consistorio ejecutó durante el pasado invierno trabajos de prevención y gestión forestal en zonas sensibles como el Torrent de Cala Llenya, la urbanización la Joya y la interfaz urbano-forestal de Can Fornet. Las actuaciones incluyeron limpieza de vegetación, desbroce, retirada de matorral y la creación de espacios de defensa alrededor de zonas habitadas. Estas medidas también facilitan el acceso de los equipos de emergencia en caso de incendio.

El Ayuntamiento enmarca estas acciones en una estrategia de gestión forestal continuada que reduce la carga de combustible vegetal y limita la propagación del fuego. El Consistorio insiste en que la prevención también depende de la ciudadanía y pide evitar cualquier acción que genere riesgo en zonas forestales o próximas.

Entre las principales medidas, el Ayuntamiento recuerda la prohibición de encender fuego o realizar quemas agrícolas durante el periodo de riesgo, así como la necesidad de no arrojar colillas ni residuos al medio natural. También recomienda evitar el estacionamiento sobre vegetación seca, mantener parcelas y jardines limpios, revisar instalaciones eléctricas y barbacoas, y conservar despejadas las zonas próximas a viviendas junto al bosque.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, el Consistorio pide avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112. La detección temprana reduce el riesgo de que un foco pequeño evolucione hacia un incendio de gran magnitud.