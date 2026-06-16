Sant Antoni triunfa en los premios europeos de sostenibilidad con un modelo urbano más verde

Sant Antoni ha obtenido el primer premio en la categoría Green City Award de los InGreen City Awards, un reconocimiento internacional que distingue iniciativas innovadoras en materia de sostenibilidad, acción climática e inclusión social. La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, recogió el galardón este lunes en Bruselas durante la ceremonia celebrada en el edificio Covent Garden de la Comisión Europea.

El municipio ibicenco se impuso en la categoría destinada a ciudades y autoridades locales gracias al programa de descarbonización y regeneración urbana que impulsa el Ayuntamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Los InGreen City Awards reconocen proyectos que contribuyen a la neutralidad climática, la mejora de la salud y la transformación sostenible de los entornos urbanos. El certamen reúne a administraciones públicas, empresas, organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas a la investigación y la innovación tecnológica.

La entrega de premios formó parte de la programación del Festival de la Nueva Bauhaus Europea y de la Semana Europea de la Energía Sostenible (Eusew 2026), dos de las principales citas comunitarias dedicadas a la transición ecológica y la innovación urbana.

Más de 6,7 millones de inversión

El proyecto presentado por Sant Antoni contempla una inversión superior a 6,7 millones de euros y plantea una transformación integral del centro urbano. Entre las actuaciones previstas destacan la ampliación de espacios peatonales, la reducción del tráfico rodado, la mejora de la movilidad sostenible y la renovación de espacios públicos.

Una de las intervenciones más relevantes ha sido la transformación de la calle Vara de Rey en un bulevar peatonal de 9.587 metros cuadrados que conecta el núcleo urbano con el paseo marítimo de Ponent. El plan también ha permitido recuperar la antigua casa de Can Tonís, que se ha convertido en una nueva plaza pública y espacio cultural al aire libre junto a una intervención artística del creador Okuda San Miguel.

El programa incorpora además una instalación fotovoltaica de autoconsumo compartido de 110 kilovatios en el colegio Cervantes, promovida por el Institut Balear de l'Energia (IBE). Según los datos del proyecto, la infraestructura producirá 167.412 kilovatios hora de energía renovable al año y evitará la emisión de más de 170 toneladas anuales de dióxido de carbono.

A estas medidas se sumará una red de sensores ambientales que permitirá monitorizar en tiempo real la calidad del aire en distintos puntos del municipio.

Reconocimiento europeo

El premio reconoce la estrategia municipal para reducir emisiones, fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad del espacio público.

Tras recoger el galardón, la concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, destacó que el reconocimiento europeo "supone una gran satisfacción para Sant Antoni" y aseguró que el premio refleja el trabajo que desarrolla el Ayuntamiento para avanzar hacia un municipio "más sostenible y accesible".

Con este reconocimiento, Sant Antoni explica que suma un nuevo respaldo internacional a su estrategia de transformación urbana y sostenibilidad, una línea de actuación que en los últimos años ha concentrado buena parte de las inversiones municipales vinculadas a los fondos europeos.