Las reseñas en TripAdvisor sobre el Chiringay: "El camarero llega a la mesa sin saludar"

El Chiringay dice adiós a 45 años de historia, así lo anunciaba este lunes el propio establecimiento situado en la playa de es Cavallet, en el Parque Natural de ses Salines, a través de una publicación en Instagram con un mensaje de agradecimiento a su clientela habitual y el cierre de una etapa.

Mientras el local se despide tras más de cuatro décadas de actividad, las opiniones recientes en TripAdvisor vuelven a poner sobre la mesa la otra cara de la experiencia. Porque, como suele ocurrir en establecimientos con tanta trayectoria y tanta afluencia, las valoraciones no dejan un relato único: hay clientes que lo defienden con entusiasmo y otros que no vuelven con buen recuerdo.

Entre las críticas más duras aparece la de Barbara S, que no deja lugar a dudas: "Nunca Más". En su reseña añade que "el camarero llega a la mesa sin saludar" y describe el ambiente como "frío… desalmado" por el trato recibido.

Servicio deficiente y mala atención

En una línea similar, el usuario de Albertousky habla de un "servicio horrible" y asegura que el personal "te ignora", además de cuestionar los precios y la sensación general de desatención durante su visita. También Guillaume resume su experiencia con un contundente "AVOID" (evitar, en inglés) en mayúsculas, y asegura que incluso una ensalada resulta "mala" junto a un servicio que considera deficiente.

No faltan tampoco comentarios centrados en la organización. Natalia F, por ejemplo, titula su reseña "Comida 10 / trato 0" y detalla que el problema no fue la cocina, sino la atención recibida. Explica que vivió situaciones incómodas con un camarero en distintas visitas, lo que terminó por arruinarle la experiencia.

En el lado opuesto, otras opiniones mantienen un tono completamente distinto. Ludovic B define el chiringuito como "¡Chiringay es único!" y asegura que "el personal es increíble y la comida está en su lugar", además de destacar la vista como "inmejorable". También Toni Condeafur habla de una "maravillosa tarde", en la que subraya el ambiente, la música y el buen clima general del local.

José Luis R. se suma a las valoraciones positivas al señalar que el equipo le hizo sentir "como en casa" y que el servicio fue "muy bueno", en una visita que recuerda con satisfacción.

Con el cierre ya anunciado, el Chiringay se despide tras 45 años dejando una última imagen muy propia de los locales icónicos: un sitio que no ha dejado indiferente a nadie, ni ahora ni en su última temporada.