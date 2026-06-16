Rescatada una turista que se torció el tobillo en una zona de acantilados en Ibiza

Los Bomberos de Ibiza rescataron este mediodía a una turista que se torció un tobillo en una zona de acantilados de Sant Antoni. Los hechos tuvieron lugar sobre las 15 horas en ses Balandres, en Santa Agnès, una zona rebautizada por algunos como "Las Puertas del Cielo".

Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos del Grupo de Rescate Vertical en un vehículo ligero. Los bomberos portearon en camilla a la mujer, que iba acompañada de un grupo de amigas, durante unos diez minutos hasta una zona segura. Posteriormente, una ambulancia trasladó a la herida a un centro hospitalario.

Ses Balandres es una zona muy transitada por senderistas de todo tipo, pero que tiene parte del recorrido por verticales de más de 30 metros sin ningún tipo de seguridad fiable, zonas de bloques de grandes piedras que no están fijas y pasamanos con riesgo de caída en el mar en zona rocosa. Además, se da la circunstancia de que en toda la ruta no hay cobertura móvil. Por todo ello, se trata de una de las seis zonas que desde el Parque insular calificaron de zona de riesgo para excursionistas en 2023 después de que un joven médico de 28 años perdiese la vida al lanzarse al mar y luego no pudiera subir por la cuerda en s'Ullal des Coloms, en Cala Aubarca (Sant Antoni), mal llamado también "Cueva de la Luz".

Consejos para excursionistas

Los Bomberos de Ibiza publicaron recientemente en sus redes sociales una serie de consejos para excursionistas. La primera recomendación es llevar calzado cómodo y con buena sujeción. También aconsejan evaluar antes el estado físico de cada uno y escoger rutas adaptadas al nivel real.

Otra cuestión imprescindible es llevar el teléfono móvil con batería. No solo para hacer fotos y vídeos de la excursión, sino para poder llamar al 112 si ocurre una emergencia. Del mismo modo, los bomberos recomiendan llevar agua y algo de comida suficiente para el recorrido, un consejo especialmente importante en Ibiza durante el verano, cuando las temperaturas pueden ser muy altas.

Planificar la ruta es otro punto clave. Antes de salir hay que saber dónde se va, qué caminos se van a seguir y cuánto tiempo puede durar aproximadamente el recorrido. Además, es aconsejable informar a alguien que no participe en la excursión del itinerario previsto y de la hora aproximada de llegada. De hecho, los bomberos recuerdan que es preferible no salir nunca solo.

La protección solar tampoco debe olvidarse. Crema solar, gorra y gafas de sol son imprescindibles, especialmente en las horas centrales del día, que conviene evitar siempre que sea posible. Y, por supuesto, hay que respetar el entorno: seguir los senderos señalizados, no abrir nuevos caminos en mitad de la naturaleza y no dejar basura. En caso de accidente, desorientación o cualquier emergencia, la recomendación es clara: llamar al 112. Desde allí se movilizarán los recursos más adecuados para cada situación.