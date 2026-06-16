Los puntos de recarga de vehículos eléctricos alcanzan en Ibiza una disponibilidad del 86,5%

El Instituto Balear de la Energía (IBE) ha informado de la mejora progresiva de la red pública de recarga eléctrica Melib en Ibiza, que alcanza ya una disponibilidad del 86,5% para los usuarios, según datos de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

La red suma en la isla 66 puntos de carga y 163 conexiones repartidas en los cinco municipios. De ellas, 137 conexiones están operativas en la actualidad, según el Govern.

El municipio de Ibiza dispone de 20 cargadores y 40 conexiones, Sant Antoni cuenta con cinco cargadores y diez conexiones, Sant Joan registra cinco puntos de recarga y diez conexiones, Sant Josep concentra 16 cargadores y 60 conexiones, y Santa Eulària dispone de 14 cargadores y 29 puntos de recarga.

Por otro lado, Sant Joan, Sant Josep y Santa Eulària presentan los niveles más altos de disponibilidad dentro de la red Melib en la isla, según el Ejecutivo autonómico. El Govern ha enmarcado este despliegue en el Plan de choque para la mejora de la red pública de recarga de vehículos eléctricos. Los ayuntamientos participan mediante un convenio de adhesión voluntaria.

Un millar en Balears

La red Melib reúne más de un millar de plazas de recarga en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El sistema permite a los usuarios localizar puntos, consultar su disponibilidad en tiempo real y gestionar las recargas a través de la aplicación móvil Melib.

El servicio incorpora atención de incidencias durante las 24 horas y un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo que sostiene altos niveles de operatividad. El Govern ha señalado que continúa la renovación de los equipos para mejorar la experiencia de uso y reforzar la fiabilidad de la red pública.