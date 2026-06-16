El PSOE de Ibiza denuncia fallos en la nueva aplicación de citas médicas del IbSalut: "El resultado es que las líneas telefónicas están saturadas"

El PSOE ha denunciado este martes en el Parlament balear los problemas derivados de la puesta en marcha de la nueva aplicación tecnológica del IbSalut, Espai Salut. La diputada ibicenca Irantzu Fernández ha reclamado explicaciones al Govern del PP por lo que considera una implantación “desastrosa” del nuevo servicio de cita médica.

Fernández ha reprochado a la consellera de Salud, Manuela García, que la nueva plataforma haya empeorado el servicio que ofrecía el sistema anterior, Cita Prèvia, que permitía gestiones sencillas como pedir, consultar o anular citas médicas.

“Ahora tenemos Espai Salut y la ciudadanía de las cuatro islas nos preguntamos para qué sirve, porque claramente no sirve ni para pedir citas, ni para comprobarlas, ni para cancelarlas”, ha denunciado la diputada socialista.

La parlamentaria ibicenca ha acusado al Ejecutivo balear de gobernar “de espaldas a la ciudadanía” y de no escuchar las quejas de los usuarios, los profesionales sanitarios y el personal que atiende las llamadas telefónicas. “Consellera, para gestionar es imprescindible escuchar, y ustedes no escuchan. Y mire que la gente lo está diciendo a gritos. Lo dicen los pacientes, los profesionales y las mismas telefonistas: Espai Salut no funciona”, ha afirmado.

Trabas burocráticas y digitales

Fernández ha criticado las trabas burocráticas y digitales que, según el PSOE, impone la nueva aplicación, que requiere certificados digitales o sistemas de identificación que dejan fuera a una parte importante de la población. La diputada ha citado como ejemplos a las familias que necesitan gestionar citas pediátricas, a las personas mayores, a los cuidadores y a usuarios que disponen de certificado digital pero no de Cl@ve Permanente.

“No funciona para las madres que queremos ver o modificar una cita con el pediatra de nuestros hijos; no funciona para nuestra gente mayor, que hasta ahora con su CIP y su fecha de nacimiento podía ver las citas y cancelarlas; y tampoco funciona para los cuidadores”, ha señalado.

La diputada socialista ha preguntado directamente a la consellera si ha calculado “cuánta gente deja por el camino” la nueva aplicación. También ha calificado de “surrealista” que el sistema bloquee el acceso a numerosos usuarios o que, incluso cuando se consigue entrar, indique que no hay citas disponibles en un mes.

“No es verdad, es simplemente que la aplicación no funciona”, ha remarcado Fernández, que ha lamentado que conseguir una cita médica haya pasado de ser una gestión de pocos minutos a convertirse en “una lotería”.

Según el Grupo Socialista, estos problemas han provocado la saturación de las líneas telefónicas de cita previa, ya que muchos ciudadanos que antes utilizaban la autogestión digital se ven ahora obligados a llamar para realizar cualquier trámite.

"Veinte minutos de espera el día que tengo suerte"

“El resultado es que las líneas telefónicas están saturadas. Yo misma, que no había llamado en años, ahora tengo que llamar cada semana y tengo veinte minutos de espera el día que tengo suerte”, ha explicado la diputada.

Fernández ha asegurado que las propias telefonistas alertan de que reciben más quejas que nunca y que tardan el doble en atender las consultas porque el volumen de llamadas ha aumentado sin que se haya reforzado el personal. Por ello, ha invitado a la consellera a “pasar un día” por su centro de salud para ver “las colas de gente mayor” intentando pedir una cita.

La diputada del PSOE ha lamentado finalmente la falta de respuestas por parte de la conselleria de Salud ante una situación que, según ha advertido, afecta directamente a la atención primaria en Baleares, especialmente a las puertas de la temporada estival.

“Pero usted no escucha. Usted se irá de vacaciones y aquí nos quedaremos el resto colgados del teléfono”, ha concluido Irantzu Fernández.