Prohens reivindica sus "importantes esfuerzos" para compensar los efectos de la triple insularidad de Formentera

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado sus "importantes esfuerzos" para compensar los efectos que la triple insularidad tiene sobre Formentera.

De este modo se ha expresado al ser preguntado por esta cuestión por el diputado de Sa Unió, Llorenç Córdoba, quien le ha recordado que trabajar para paliar estos efectos era uno de los puntos incluidos en su pacto de investidura.

"Somos conscientes de las desventajas de la triple insularidad por lo que respecta al coste de la vida, la captación de profesionales, el funcionamiento de los servicios públicos o la igualdad de oportunidades. Por eso el Govern ha hecho importantes esfuerzos para compensar", ha subrayado.

Entre otras medidas ha mencionado los complementos de hasta 400 euros para los docentes o sanitarios que ocupen plazas de muy difícil cobertura, deducciones fiscales y ayudas a las empresas adaptadas a esta realidad o apoyo para atender a los migrantes que llegan en patera.

Por su parte, Córdoba ha agradecido el trabajo realizado por el Ejecutivo autonómico durante la legislatura y ha reclamado que la atención a la triple insularidad, una vez sentado este precedente, se convierta en un "criterio estable" en la acción de gobierno.

Tras la sesión parlamentaria, el diputado por Formentera ha valorado de forma muy positiva la respuesta de la presidenta y ha recordado que esta reivindicación ha sido una constante desde el inicio de la legislatura. Según ha señalado, la singular situación de Formentera ha estado presente en numerosas preguntas e intervenciones parlamentarias, así como en el trabajo mantenido con el Govern para que esta realidad específica se tenga en cuenta en todas aquellas políticas con incidencia directa sobre la isla.

El diputado también ha puesto en valor el precedente creado con el decreto ley de ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, donde se recogió expresamente que las medidas derivadas debían contemplar la doble insularidad de Menorca e Ibiza y la triple insularidad de Formentera.

"Fue un paso muy importante. No se trataba solo de aquellas ayudas concretas, sino de abrir la puerta a reconocer la triple insularidad de Formentera como un criterio estable de gobierno", ha afirmado.

Otro de los aspectos destacados por Córdoba ha sido la confirmación por parte de la presidenta de la constitución de la comisión paritaria entre el Govern balear y el Consell de Formentera, un órgano que trabajará en el estudio técnico de los sobrecostes que soporta la isla, especialmente en ámbitos como el transporte de mercancías y el coste de la vida. El diputado considera que esta herramienta puede resultar clave para cuantificar de forma objetiva el impacto de la triple insularidad y diseñar futuras medidas compensatorias.