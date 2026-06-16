La Policía Local de Ibiza se refuerza con 11 agentes y 13 vehículos: "Teníamos claro que faltan medios"

La Policía Local de Ibiza ha reforzado sus medios humanos y materiales con la llegada de 11 nuevos agentes en prácticas y la adquisición de 13 vehículos, unas necesidades que el propio alcalde, Rafael Triguero, ha reconocido que eran acuciantes y que planea continuar desarrollando hasta el final de su mandato.

La plaza Antoni Albert i NIeto, escenario habitual de botellones durante los fines de semana, fue el escenario elegido por las autoridades municipales para presentar a los nuevos refuerzos, en un acto que también contó con la presencia del jefe de la Policía Loca, José Luis del Blanco, y del director técnico del cuerpo, Julián Córdoba.

Allí se desplegaron los agentes debutantes, ocho hombres y tres mujeres, que acaban de empezar su trabajo y que elevan hasta 108 la cifra total de efectivos de la Policía Local de Ibiza, un número que seguirá creciendo durante los próximos meses, según detalló Triguero. Todos son de Ibiza o llevan tiempo residiendo en la isla, por lo que la búsqueda de vivienda no ha sido un quebradero de cabeza, como sí ocurre cuando llegan agentes de refuerzo de la Policía Nacional.

Los nuevos vehículos a disposición del cuerpo. / JA RIERA

Objetivo: 150 agentes

"Tenemos un proceso en marcha para incorporar a seis oficiales más y un bolsín para incorporar este verano otros cuatro agentes. Este es el compromiso que teníamos en nuestra ciudad. Teníamos claro que debíamos dotar de más medios materiales, pero también humanos, a la Policía Local", comentó.

Más adelante, en septiembre, comenzará un proceso de selección para incorporar a otros 15 agentes al cuerpo. "La ciudad de Ibiza tiene que estar dotada como mínimo por 150 policías locales y es la cifra a la que queremos llegar antes de que acabe nuestro mandato", recalcó el alcalde. Los nuevos agentes se encuentran en proceso de formación en la Escuela Balear de Administración Pública y la previsión es que tomen posesión de sus cargos en febrero de 2027.

En cuanto a los nuevos vehículos, la Policía Local incorpora diez motocicletas, dos turismos y una furgoneta destinada a la Unidad de Acción Preventiva (UAP), con el objetivo de mejorar la movilidad, la presencia en la calle y la capacidad de actuación inmediata. Ocho de las diez motocicletas, así como la dotación del vehículo de la UAP, han sido financiadas a través de fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear.

Un dron y vigilancia de patinetes

Triguero también especificó que el cuerpo municipal "por fin tiene un dron específico que se está utilizando prácticamente cada semana" para diferentes cometidos. En el arsenal tecnológico a disposición de los agentes también se incluye un dinamómetro que mide la velocidad de los patinetes y retira de la circulación a aquellos que exceden los 25 kilómetros por hora. "La ampliación de la plantilla nos permite atajar mejor este problema y se está actuando de forma contundente", advirtió Triguero.

Los nuevos refuerzos también van a posibilitar que Ibiza tenga "más policías en la calle en las horas punta del verano", es decir, entre las ocho de la tarde y las dos de la mañana. "Y estamos obteniendo el resultado que esperábamos. El pasado fin de semana realizamos cinco denuncias por alquiler turístico", recordó, en referencia a la UAP, cuyos agentes se encargan de visitar los pisos donde los vecinos han denunciado que se está produciendo alquileres turísticos ilegales. La sanción a la que se exponen estos infractores es doble: una del Consell por infracción turística y otra del Consistorio por cambio de uso de forma ilegal.

Además, entre los objetivos conseguidos con este refuerzo de personal, el alcalde también celebró que "por fin" han sido "capaces de precintar de forma contundente un establecimiento que estaba provocando molestias vecinales" en ses Figueretes. "Muchos de los problemas que han tenido lugar en este barrio en los últimos meses se iniciaban en este lugar", subrayó.