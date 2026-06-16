Luz verde inicial al Plan Especial que definirá el futuro del puerto de Ibiza

El Plan Especial del puerto de Ibiza ha dado un nuevo paso en su tramitación administrativa después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ibiza haya aprobado inicialmente el documento. La aprobación se produce tras incorporar las alegaciones presentadas durante el proceso de exposición pública de la versión anterior, que implicaban modificaciones sustanciales.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha destacado que este instrumento urbanístico resulta imprescindible para hacer realidad buena parte de las inversiones estratégicas previstas en el puerto de Ibiza, orientadas a su modernización, sostenibilidad e integración con la ciudad.

Tras este nuevo trámite, el Plan Especial será remitido a la Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern balear para la elaboración del correspondiente informe ambiental estratégico. La aprobación definitiva deberá contar, además, con los informes preceptivos del Consell de Ibiza, la Administración General de Costas, la APB y Puertos del Estado.

Más de 100 millones de inversión

La APB tiene previsto un programa inversor de 104,31 millones de euros en el puerto de Ibiza para el periodo 2026-2029. El plan contempla actuaciones destinadas a modernizar las infraestructuras portuarias, mejorar la movilidad, avanzar hacia un modelo más sostenible y reforzar la integración puerto-ciudad.

Entre los proyectos más relevantes figura el desarrollo del paseo marítimo de Ibosim, concebido como una actuación transformadora que incorporará procesos de participación ciudadana. También se prevén mejoras en los accesos viarios a la zona de Botafoc con el objetivo de reducir la congestión del tráfico.

El programa incluye intervenciones en el dique de Botafoc, actualmente en marcha, y en distintos muelles del puerto. Asimismo, se contempla la construcción y adecuación de infraestructuras estratégicas como el varadero, nuevas áreas de aparcamiento y la futura estación marítima de la línea Ibiza-la Savina.

En materia ambiental, la APB prevé implantar sistemas OPS, que permitirán suministrar energía eléctrica a los buques durante su estancia en puerto para reducir las emisiones atmosféricas y acústicas. También se contempla la modernización de redes básicas de servicio, como la de abastecimiento de agua potable.

Según la Autoridad Portuaria, estas actuaciones permitirán reforzar la capacidad operativa del puerto, mejorar la calidad de los servicios y favorecer una mayor integración entre el recinto portuario y la ciudad.

Los trabajos comenzaron en 2018

Los trabajos para elaborar el Plan Especial del puerto de Ibiza comenzaron en marzo de 2018 mediante una comisión técnica formada por representantes de la APB y del Ayuntamiento de Ibiza. La primera aprobación inicial del documento tuvo lugar en diciembre de 2023 y la segunda en mayo de 2025. Tras cada uno de estos hitos, el plan fue sometido a exposición pública y se incorporaron modificaciones derivadas de las alegaciones recibidas.

La aprobación inicial acordada ahora constituye el tercer acuerdo de este tipo dentro del procedimiento y permite continuar la tramitación administrativa con su entrada en la fase ambiental. Este paso se considera previo a la obtención de los informes sectoriales necesarios y a la aprobación definitiva del documento.

El Plan Especial es la herramienta de ordenación urbanística de los puertos de interés general del Estado. Su finalidad es coordinar las competencias de las distintas administraciones sobre el espacio portuario y fijar el marco necesario para desarrollar los proyectos que marcarán la evolución futura del puerto de Ibiza.