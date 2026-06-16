Llama la atención: la caída de productores y producción de la Denominación de Origen Protegido Mel d'Eivissa

Que la producción de la Denominación de Origen Protegida Mel d'Eivissa sea de sólo 95 kilos y que, de ella, sólo se comercializaran 25,85 kilos en 2025. Hay que tener en cuenta que la producción de miel en la isla alcanzó los 12.588 kilos en 2022, poco antes de que empezara a distinguirse la miel DOP de la que no tiene ese sello porque no puede certificar determinados requisitos.

Llama la atención

La diferencia en número de empleados entre la primera y la segunda empresa de Ibiza. Fiesta Hotels & Resorts cuenta con 1.235 trabajadores, según los datos del Registro Mercantil de 2024, mientras que la segunda, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, tenía ese año 371. Desde ahí los datos son ya más parejos. Universo Pacha contaba con 350, Grupo de Empresas Alonso Marí 338 e Inmo Sirenis 332, en el top cinco de las empresas ibicencas por número de trabajadores.

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Que las obras para reparar el dique de es Botafoc de las deficiencias provocadas por el empleo de materiales de mala calidad durante su construcción se hayan adjudicado de nuevo y que cuesten el triple que la primera vez que se adjudicaron, en 2019. Entonces las obras comenzaron, pero fueron paralizadas por la pandemia del covid y la empresa adjudicataria acabó renunciando.